Ціни на закупівлі товарів для армії розміщуватимуть у Prozorro: Рада прийняла законопроєкт

Народні депутати України проголосували за законопроєкт №8381 в цілому, який передбачає запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

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Документ отримав 264 голоси "за".

Законопроєкт передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії.

Також мають бути опубліковані звіти про оборонні закупівлі, які не були оприлюднені з 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, законопроєкт №8381 внесли в Верховну Раду після того, як Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повдіомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни. Також була інформація про можливе звільнення Резнікова, але в підсумку він залишився на посаді.