"Думаю, це помилка": Резніков відмовився від переведення на посаду міністра стратегпрому

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє, що нічого не знає про своє можливе переведення на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, і відмовиться від такої пропозиції, якщо вона надійде. Про це він сказав в коментарі для "Фактів ICTV".

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"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з президентом України, верховним головнокомандувачем... Про Мінстратегпром я чую вперше", - заявив міністр.

Резніков підкреслив, що оскільки процедури переведення всередині уряду не існує, в будь-якому разі для цього потрібно звільнення за поданням саме президента і призначення вже за поданням прем’єр-міністра.

"Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка", - прокоментував він.

Зазначимо, що голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія ввечері в неділю заявив, що Резнікова буде переведено на посаду міністра стратегічної промисловості "для посилення військово-промислового співробітництва, що абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше".

В свою чергу, Арахамія підтвердив, що начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов має стати новим міністром оборони, "що абсолютно логічно для воєнного часу".

За словами лідера пропрезидентської фракції, "силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", оскільки "ворог готується наступати, і ми готуємося захищатися й повертати своє".

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ розповсюдилася інформація про можливу відставку Резнікова та переведення його на іншу посаду, імовірно теж міністерську. При цьому нібито розглядалася й можливість його призначення міністром юстиції замість Дениса Малюськи. В неділю міністр прокоментував це, заявивши, зокрема, що йому "ні за що не соромно" і його совість "абсолютно чиста".

При цьому він додав, що спеціальність юриста дає йому впевненість, що він точно знайде для себе "цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти у цій війні, а й потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації".