"Мені ні за що не соромно": Резніков прокоментував інформацію про ймовірну відставку

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє про готовність залишити свою посаду, щойно таке рішення ухвалить президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на брифінгу в неділю, передає Liga.net.

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"Рішення про те, бути мені міністром оборони чи ні, ухвалює одна людина – верховний головнокомандуючий, президент України Володимир Зеленський... Тільки за рішенням президента я ухвалюватиму ті чи інші рішення. Після цього я займатимуся тим, що запропонує президент, і далі працюватиму для нашої перемоги", – сказав керівник Міноборони.

При цьому Резніков додав, що спеціальність юриста дає йому впевненість, що він точно знайде для себе "цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти у цій війні, а й потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації".

Натомість, відповідаючи на запитання про те, як він для себе пояснює можливе рішення президента про його відставку і чи усвідомлює імовірність подальшої відповідальності, чиновник відповів, що його совість абсолютно чиста.

"Мені ні за що не соромно. У мене совість чиста абсолютно. Я ні про що не переживаю. І "змирився" – це не про Резнікова. Мені нема з чим "змирятися". Я - переможець, і їм залишусь", – заявив очільник відомства.

Зазначимо, що на вихідних в українському інформпросторі, зокрема через низку ЗМІ й Telegram-каналів, розповсюдилися чутки про можливі кадрові перестановки в уряді. В неділю вранці депутат Верховної Ради від "Голосу" Ярослав Железняк повідомив, що напередодні голова парламенту "оголосив, що будуть кадрові питання, без деталей".

За словами нардепа, вже 5 лютого на засідання пропрезидентської фракції "Слуга народу" має бути складений фінальний список можливих кадрових рішень. Зокрема, відомо, що можуть бути затверджені на посадах керівників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України Ігор Клименко та Василь Малюк, що зараз є лиш виконуючими обов'язки.

При цьому він не підтвердив чутки про те, що Резніков може очолити Міністерство юстиції замість Дениса Малюськи, хоча наведений вище коментар самого голови Міноборони може натякати саме на це.

"Міноборони може змінити очільника. Поки говорять, що їм стане Кирило Буданов з ГУР. Павло Рябікін покине Мінстратпром. Але це міністерство не ліквідують, а туди перейде Олексій Резніков. Поки не змінюють: Шкарлета, Малюську, Сольского, Лапутіну та Верещук. Галущенко начебто теж зберіг поки крісло. Може щось зміниться. Наприклад, Гутцайт", - вказав Железняк.

Нагадаємо, що нещодавно розгорівся скандал довкола закупівель Міноборони продуктів для військових за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах. У відомстві спочатку назвиали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Самому Резнікову довелося звітувати з цього приводу перед комітетом Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, але нардепи вирішили тоді не рекомендувати його відставку. Втім, скандал все ж призвів до звільнення його заступника Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Пізніше було повідомлено і про їхній арешт.

В свою чергу, Національне антикорупційне бюро заявило, що і до розголосу у ЗМІ взялося розслідувати можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі харчування для військовослужбовців.

Крім того, напередодні поліція повідомила раднику заступника міністра оборони про підозру в участі у схемі заволодіння 1,7 мільярда гривень при закупівлі товарів для потреб Збройних сил України. В свою чергу, СБУ повідомила про викриття масштабних схем розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони: суму збитків, завдана Міноборони, було оцінено у 119,5 мільйон гривень.