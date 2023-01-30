Очільника Луганської ОВА Гайдая можуть призначити послом у Казахстані, - ЗМІ

Керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая можуть звільнити з посади та призначити послом у Казахстані.

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Про це повідомляє видання LB.ua з посиланням на джерела.

"Після захоплення окупантами значної частини Луганської області очільника ОВА вирішили перевести туди, де знадобиться його досвід. Казахстан є важливою країною для розвитку відносин, оскільки має нафту, газ, озброєння та вигідний з точки зору інвестицій",- повідомили співрозмовники видання.

Зазначається, що проти призначення Гайдая послом до Казахстану активно виступають росіяни.

Сам Гайдай зазначив, що готовий працювати там, куди його направить президент.

"Я, як командна людина, буду працювати там, куди мене спрямує президент. Тим більше під час війни", – сказав він.

Співрозмовники видання додали, що у Гайдая нормальні робочі взаємини з Офісом президента.

Крім того, за словами співрозмовників редакції, основним кандидатом на посаду голови Луганської ОВА нині є нардеп, заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. На цю посаду його нібито просуває голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зазначимо, Гайдай очолює Луганську обласну державну адміністрацію (раніше обласну військово-цивільну адміністрацію) з 25 жовтня 2019 року.

Максим Ткаченко до 2014 року керував компанією "Майстер-шоу", що організовувала гастролі артистів. Після початку вторгення 2014 року переїхав до Києва, став співвласником ТОВ "Квартал-концерт". Очолював команду Зеленського на виборах 2019 року в Луганській області.

Нагадаємо, останні тижні країною прокотилася ціла низка корупційних скандалів. Серед них закупівля харчів для військових Міноборони, викриття заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського на отриманні 400 тис. доларів хабара, заступника голови фракції "Слуга народу" Павла Халімона — на придбанні елітного маєтку.

Починаючи з 24 січня, подали у відставку або були звільнені Кирило Тимошенко, заступник голови Офіса генпрокурора Олексій Симоненко, заступник міністра Лозинський, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповал, низка голів ОВА, серед них — Ярослав Янушевич (Херсонська), Валентин Резніченко (Дніпропетровська), Олександр Старух (Запорізька) та інші.