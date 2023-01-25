З посад звільнили п'ятьох керівників обласних прокуратур

Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників п'ятьох обласних прокуратур.

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Про це 25 січня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Так, з посад пішли головні прокурори Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.

Причини такого рішення не уточнюють. Зауважимо, що нещодавно уряд погодив проєкти указів Президента України про звільнення голів Запорізької і Сумської обласних військових адміністрацій.

Згодом на сайті ОП з’явилися укази про звільнення, в тому числі, цих голів ОВА.

Хвиля відставок в Україні

Президент України Володимир Зеленський 23 січня анонсував низку кадрових рішень щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі. Згодом відбулися зміни в ОП: Кирили Тимошенко пішов з посади заступника глави Офісу Президента "за власним бажанням", а на його місце призначили колишнього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

Також заступника генерального прокурора Олексія Симоненка звільнено з посади за власним бажанням. Хоча в ОГП причини не уточнюють, очевидно, його звільнено опісля скандалу з відпочинком у Іспанії. Президент також розкритикував цей вчинок та додав, що кадрові зміни продовжаться.

Джерло фото: ua.depositphotos.com