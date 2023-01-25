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З посад звільнили п'ятьох керівників обласних прокуратур
Генеральний прокурор Андрій Костін підписав накази про звільнення за власним бажанням з адміністративних посад керівників п'ятьох обласних прокуратур.
Про це 25 січня повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Так, з посад пішли головні прокурори Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур.
Причини такого рішення не уточнюють. Зауважимо, що нещодавно уряд погодив проєкти указів Президента України про звільнення голів Запорізької і Сумської обласних військових адміністрацій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Згодом на сайті ОП з’явилися укази про звільнення, в тому числі, цих голів ОВА.
Хвиля відставок в Україні
Президент України Володимир Зеленський 23 січня анонсував низку кадрових рішень щодо управлінців різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі. Згодом відбулися зміни в ОП: Кирили Тимошенко пішов з посади заступника глави Офісу Президента "за власним бажанням", а на його місце призначили колишнього очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.
Також заступника генерального прокурора Олексія Симоненка звільнено з посади за власним бажанням. Хоча в ОГП причини не уточнюють, очевидно, його звільнено опісля скандалу з відпочинком у Іспанії. Президент також розкритикував цей вчинок та додав, що кадрові зміни продовжаться.
Джерло фото: ua.depositphotos.com