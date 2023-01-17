Офіс президента відправив Арестовича у відставку з посади позаштатного радника

В Офісі президента задовольнили прохання Олексія Арестовича з посади позаштатного радника.

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Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на прессекретаря президента Сергія Никифорова.

За словами Никифорова, керівник Апарату Офісу президента України Марія Вітушок підписала відповідний наказ про звільнення Арестовича.

Вранці 17 січня 2023 року Олексій Арестович подав заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента України.

Він опублікував заяву на звільнення на своїй сторінці у Facebook та написав, що прийняв таке рішення через "принципову помилку", коли в одному з ефірів у Фейгіна сказав, що ракета, яка летіла над Дніпром, була збита силами протиповітряної оборони та вибухнула при падінні на під’їзд багатоповерхівки.

Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни-терориста РФ за смерть цивільних людей.

Пізніше повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про збиття ракети.

Нагадаємо, що у Дніпрі 17 січня завершили рятувально-пошукові роботи на місці російського ракетного удару по багатоповерховому будинку. Загинули 44 особи, травмовані - 79.