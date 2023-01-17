- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Арестович подав у відставку з посади позаштатного радника Офісу президента
Олексій Арестович подав заяву про звільнення з посади позаштатного радника офісу президента України.
Про це Арестович написав у Facebook.
"Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку", - написав він у Facebook, додавши фото заяви.
Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович ввечері 14 січня заявив, що ракета, яка летіла над Дніпром, була збита силами протиповітряної оборони та вибухнула при падінні на під’їзд багатоповерхівки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни-терориста РФ за смерть цивільних людей.
Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Станом на 17 січня кількість жертв зросла до 44 осіб.