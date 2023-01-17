Арестович подав у відставку з посади позаштатного радника Офісу президента

Олексій Арестович подав заяву про звільнення з посади позаштатного радника офісу президента України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це Арестович написав у Facebook.

"Хочу показати приклад цивілізованої поведінки: принципова помилка, значить, у відставку", - написав він у Facebook, додавши фото заяви.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович ввечері 14 січня заявив, що ракета, яка летіла над Дніпром, була збита силами протиповітряної оборони та вибухнула при падінні на під’їзд багатоповерхівки.

Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни-терориста РФ за смерть цивільних людей.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку. Станом на 17 січня кількість жертв зросла до 44 осіб.