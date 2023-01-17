Арестович подал в отставку с должности внештатного советника Офиса президента

Алексей Арестович подал заявление об уходе с должности внештатного советника офиса президента Украины.

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Об этом Арестович написал в Facebook.

"Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит в отставку", - написал он в Facebook, добавив фото заявления.

Отметим, советник Офиса президента Алексей Арестович вечером 14 января заявил, что ракета, летевшая над Днепром, была сбита силами противовоздушной обороны и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки.

Эти слова сразу начали распространять российские пропагандисты, пытаясь снять вину с страны-террориста РФ за смерть гражданских людей.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома. По состоянию на 17 января количество жертв возросло до 44 человек.