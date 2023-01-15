Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о сбитии ракеты, попавшей в многоэтажку в Днепре

Вооруженные Силы Украины не имеют огневых средств, способных сбивать тип ракет, одна из которых попала 14 января в многоэтажку в Днепре, разрушив целый подъезд.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Там отмечают, что 14 января 2023 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС РФ по территории Украины было выпущено пять крылатых ракет Х-22. Пуски осуществлялись из Курской области и из акватории Азовского моря.

Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов. 30 мин. 14 января 2023, попала в многоэтажку в г. Днепр (по ул. Набережная Победы).

"Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета. Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22 - нет", - отметил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что в Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет.

"С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны", - подчеркнул Олещук.

Он добавил, что масса боевой части Х-22 – около 950 кг. Максимальная дальность – до 600 км.

При применении на больших расстояний отклонение от цели может составлять сотни метров.

Олещук отметил, что только зенитные ракетные комплексы, которые в перспективе могут быть предоставлены Украине западными партнерами (речь о таких системах, как Patriot PAC-3 или SAMP-T), способны перехватывать данные воздушные цели.

"Пожалуйста, обращайте внимание на официальные заявления представителей Воздушных Сил, МО, ГШ и проверяйте любые "громкие" сообщения, тиражируемые из других источников. Информация – оружие!", - отметил Олещук.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович вечером 14 января заявил, что ракета, летевшая над Днепром, была сбита силами противовоздушной обороны и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки.

Эти слова сразу начали распространять российские пропагандисты, пытаясь снять вину с страны-террориста РФ за смерть гражданских людей.

На заявление Арестовича отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Я с первого дня войны говорил, что Арестович - самовлюбленный скот и помойный рот. Но в ОП на него явно кто делает ставку. Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка должны отреагировать", - написал Филатов.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.

По состоянию на утро 15 январяизвестно уже о 18 погибших. Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба более 40 человек.