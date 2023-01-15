Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про збиття ракети, яка влучила у багатоповерхівку у Дніпрі

Збройні Сили України не мають вогневих засобів, здатних збивати тип ракет, одна з яких поцілила 14 січня у багатоповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши цілий підʼїзд.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Там зазначають, що 14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря.

Одна із ракет Х-22, запущена з району Курської області близько 15 год. 30 хв. 14 січня 2023 року, влучила в багатоповерхівку у м. Дніпро (по вул. Набережна Перемоги).

"Радіолокаційними засобами виявлено приблизне місце запуску, висота, швидкість польоту. Жодних сумнівів, що це була саме ракета Х-22 – немає", - зазначив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він наголосив, що у Збройних Силах України немає вогневих засобів, здатних збивати даний тип ракет.

"З початку воєнної агресії Росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони", - підкреслив Олещук.

Він додав, шо маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність – до 600 км.

При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Олещук зауважив, що лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами (йдеться про такі системи, як Patriot PAC-3 чи SAMP-T), здатні перехоплювати дані повітряні цілі.

"Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які "гучні" повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація – зброя!", - наголосив Олещук.

Зазначимо, радник Офісу президента Олексій Арестович ввечері 14 січня заявив, що ракета, яка летіла над Дніпром, була збита силами протиповітряної оборони та вибухнула при падінні на під’їзд багатоповерхівки.

Ці слова одразу ж почали поширювати російські пропагандисти, намагаючись зняти провину з країни-терориста РФ за смерть цивільних людей.

На заяву Арестовича відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Я з першого дня війни казав, що Арестович - самозакохана худоба і помийний рот. Але в ОП на нього явно хтось робить ставку. Вибачте, не втримався, але СБУ та контррозвідка мають відреагувати", - написав Філатов.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.

Станом на ранок 15 січня відомо вже про 18 загиблих. Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей.