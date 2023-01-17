Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 44 осіб, - мер

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі зросла до 44.

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Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Вже 44 загиблих", - зазначив він.

Зокрема, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що зранку 17 січня з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло загиблої дитини.

Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.

Станом на ранок 17 січня уламки зруйнованого російською ракетою багатоповерхового житлового будинку у Дніпрі розібрали вже на 90%, тривають пошуки ще понад 20 мешканців.