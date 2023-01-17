Число погибших в Днепре возросло до 44 человек, - мэр

Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному жилому дому в Днепре возросло до 44.

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Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

"Уже 44 погибших", – отметил он.

В частности, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что утром 17 января из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело погибшего ребенка.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.

По состоянию на утро 17 января обломки разрушенного российской ракетой многоэтажного жилого дома в Днепре разобрали уже на 90%, продолжаются поиски более 20 жителей.