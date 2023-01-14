В Днепре россияне ударили ракетой по многоэтажке - разрушили один подъезд, пять человек погибли

Оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд, пять человек погибли.

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Об этом сообщили мэр Борис Филатов, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, глава ОГА Валентин Резниченко.

Целью врага стала многоэтажка. Предварительно, в результате атаки 27 человек получили ранения, шестеро из них - дети. Трое пострадавших – в тяжелом состоянии, всех госпитализировали.

На месте удара уже работают спасатели и полицейские. Силам ГСЧС удалось спасти 15 человек .

"Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. Прекрасно знаю дом в который прилетел в Днепре, родился и проживал рядом. Знаю людей из этого района. Приветливы и дружелюбны!", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале.

Филатов добавил, что завалы, вероятно, будут разбирать в течение всей ночи. Он также уточнил, что в результате ракетного удара весь район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

В Днепре воздушная тревога была объявлена в 15:24, впоследствии стало известно о попадании ракеты. Угроза ракетного удара также была объявлена по всей стране. В ряде регионов ОВА сообщили о работе ПВО и сбитии вражеских воздушных целей.

