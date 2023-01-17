В Днепре продолжаются поиски еще 25 жителей разрушенного российской ракетой дома (ФОТО)

Обломки разрушенного российской ракетой многоэтажного жилого дома в Днепре разобрали уже на 90%, продолжаются поиски еще 25 жителей.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома… 25 жителей дома разыскиваются", - отметил он.

По его словам, количество раненых выросло до 79, среди них 16 детей. В больницах находятся 28 пострадавших, 10 из них – тяжелые.

По состоянию на утро 17 января 40 человек погибли, спасены – 39.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.