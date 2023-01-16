СБУ назвала имена военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру

Служба безопасности установила личности российских оккупантов, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре, и готовит им подозрения.

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Об этом сообщает пресс- служба СБУ.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет расплаты. И она обязательно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

Следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

Как свидетельствуют предварительные данные следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;



начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Голенков Дмитрий, 01.09.1978 года;



штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;



штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;



инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.



Отмечается, что после проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины.

Кроме этого, в результате досмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома. По состоянию на 13:00 16 января известно о 40 погибших, трое из них - дети.

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.