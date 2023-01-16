Количество погибших в Днепре возросло до 40 человек, - ГСЧС

Число погибших в результате ракетного удара российских войск по многоэтажному жилому дому в Днепре возросло до 40 человек, трое из погибших — дети.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"По состоянию на 13:00 16 января спасены 39 человек (из них 6 детей), погибли 40 человек, из них 3 ребенка, травмированы 75 человек (из них 14 детей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГСЧС получило 46 сообщений о безвестно пропавших лицах (из которых пребывание 12 человек установлено).

Психологами ГСЧС оказана помощь 98 пострадавшим.

Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Сообщается, что коммунальными службами вывезено более 8 тыс. тонн строительных обломков и 41 поврежденный автомобиль.

Напомним, что оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд.