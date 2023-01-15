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Трагедия в Днепре: из-под завалов спасатели достали женщину (ФОТО, ВИДЕО)

Трагедия в Днепре: из-под завалов спасатели достали женщину (ФОТО, ВИДЕО)

Из-под завалов многоэтажки в Днепре спасатели достали женщину. Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба более 40 человек.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 11-30 15 января уже известно о гибели 21 человека, из них 1 ребенок. Травмировано71 человек, из них 13 детей. Спасены 39 человек, из них 6 детей.

Фото 2 — Трагедия в Днепре: из-под завалов спасатели достали женщину (ФОТО, ВИДЕО)

По информации Нацполиции, сейчас разыскивается 40 человек.

Продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы, тушение пожара продолжается.

Фото 3 — Трагедия в Днепре: из-под завалов спасатели достали женщину (ФОТО, ВИДЕО)

Вывезено около 3780 тонн разрушенных конструкций и 39 поврежденных автомобилей.

Фото 4 — Трагедия в Днепре: из-под завалов спасатели достали женщину (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.

Городские власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате российской ракетной атаки.

Автор:
Светлана Манько