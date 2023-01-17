Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности внештатного советника

В Офисе президента удовлетворили просьбу Алексея Арестовича с должности внештатного советника.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

По словам Никифорова, руководитель Аппарата Офиса президента Украины Мария Витушок подписала соответствующий приказ об увольнении Арестовича.

Утром 17 января 2023 года Алексей Арестович подал заявление об отставке с должности внештатного советника Офиса президента Украины.

Он опубликовал заявление на увольнение на своей странице в Facebook и написал, что принял такое решение из-за "принципиальной ошибки", когда в одном из эфиров у Фейгина сказал, что ракета, летевшая над Днепром, была сбита силами противовоздушной обороны и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки.

Эти слова сразу начали распространять российские пропагандисты, пытаясь снять вину с страны-террориста РФ за смерть гражданских людей.

Позже воздушные силы ВСУ опровергли информацию об уничтожении ракеты.

Напомним, что в Днепре 17 января завершили спасательно-поисковые работы на месте российского ракетного удара по многоэтажному зданию. Погибли 44 человека, травмированы – 79.