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У Дніпрі завершили рятувально-пошукову операцію: врятовано 39 людей
У Дніпрі 17 січня завершили рятувально-пошукові роботи на місці російського ракетного удару по багатоповерховому будинку. Загинули 44 особи, травмовані - 79.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей", - зазначив він.
За його словами, загинули 44 особи, з них 5 дітей. Травмовано 79 осіб, у тому числі 16 дітей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також він повідомив, що всього було отримано 47 повідомлень про безвісно зниклих осіб, з яких 23 особи встановлено загиблими, 4 особи знайдені живими у родичів або в лікарнях.
У Національній поліції України повідомили, що безвісти зниклими залишаються 20 осіб, з яких 4 – діти. Неідентифіковані 15 тіл загиблих.
Зазначається, що поліцейські Дніпропетровської області забезпечують охорону під’їздів для недопущення крадіжок майна з покинутих квартир.
Нагадаємо, окупаційні війська Російської Федерації 14 січня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновано цілий під'їзд багатоквартирного будинку.