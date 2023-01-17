В Днепре завершили спасательно-розыскную операцию: спасены 39 человек

В Днепре 17 января завершили спасательно-поисковые работы на месте российского ракетного удара по многоэтажному дому. Погибли 44 человека, травмированы – 79.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Спасены 39 человек, из них 6 детей", - отметил он.

По его словам, погибли 44 человека, из них 5 детей. Травмированы 79 человек, в том числе 16 детей.

Также он сообщил, что всего было получено 47 сообщений о без вести пропавших, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников или в больницах.

В Национальной полиции Украины сообщили, что без вести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети. Неидентифицированы 15 тел погибших.

Отмечается, что полицейские Днепропетровской области обеспечивают охрану подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир.

Напомним, оккупационные войска Российской Федерации 14 января нанесли ракетный удар по Днепру. В результате атаки разрушен целый подъезд многоквартирного дома.