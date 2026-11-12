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Вживані автомобілі зі США в Україні: скільки ввезли та які моделі лідирують

авто
Українці стали рідше купувати вживані авто з Америки

У жовтні 2026 року український автопарк поповнився майже 5,2 тис. вживаних легкових автомобілів зі США. Порівняно з жовтнем 2025 року кількість придбаних машин скоротилася на 10%.

Як пише Dilo, про це інформує "Укравтопром".

Найбільшу частку серед імпортованих машин становили автомобілі з бензиновими двигунами - 45% від загальної кількості. Електромобілі охопили 36%, а гібриди - 14%.

Ще 3% припало на дизельні автомобілі, тоді як частка машин, обладнаних газобалонним обладнанням (ГБО), становила 2%.

Середній вік вживаних автомобілів зі США, які поповнили український автопарк у жовтні, становив 5,6 року.

  • Які вживані авто зі США найпопулярніші в Україні

У рейтингу найпопулярніших моделей за підсумками жовтня лідирують автомобілі Tesla. До першої п'ятірки також увійшли моделі Ford і BMW.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних автомобілів зі США:

  1. Tesla Model Y - 596 автомобілів;
  2. Tesla Model 3 - 483 автомобілі;
  3. Ford Escape - 469 автомобілів;
  4. BMW X3 - 309 автомобілів;
  5. BMW X5 - 296 автомобілів.

Таким чином, Tesla Model Y стала найпопулярнішим вживаним автомобілем зі США серед українських покупців у жовтні. Другу позицію посіла Tesla Model 3, а третє місце - Ford Escape.

Нагадаємо, у січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.

Автор:
Ольга Опенько

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