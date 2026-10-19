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Попит на авто з Китаю в Україні впав на 37%: електрокари стрімко втрачають частку

Попит на авто з Китаю в Україні впав на 37%
Попит на авто з Китаю в Україні впав на 37%

У січні-вересні 2026 року українці придбали 9184 легкових автомобілі, ввезених із Китаю. Це на 37% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас частка електромобілів у цьому сегменті скоротилася з 87% до 53%.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

За дев'ять місяців українці придбали 7251 новий автомобіль китайського походження, що на 40% менше, ніж торік. Кількість придбаних вживаних авто скоротилася на 26% – до 1933 одиниць.

Попри значне скорочення частки, електромобілі залишаються найпопулярнішим типом авто, ввезених із Китаю, – на них припало 53% покупок.

Гібриди сформували 26% цього сегмента, бензинові автомобілі – 18%, дизельні – 3%.

Які нові авто з Китаю купували найчастіше

Найпопулярнішими моделями серед нових легковиків китайського походження стали:

  • BYD Sea Lion 06 – 862 авто;
  • BYD Leopard 3 – 513;
  • ZEEKR 001 – 338;
  • Volkswagen ID.UNYX – 306;
  • Chery Tiggo 4 – 284.

Лідери серед вживаних авто

Серед автомобілів із пробігом найбільшим попитом користувалися:

  • BYD Song L – 198 авто;
  • ZEEKR 7X – 124;
  • Buick Envision – 106;
  • BYD Sea Lion 05 – 104;
  • BYD Sea Lion 06 – 103.

Нагадаємо, у серпні українці придбали 1075 легкових автомобілів китайського походження – на 56% менше, ніж роком раніше. Тоді електромобілі становили 57% усіх ввезених із Китаю авто.

Автор:
Тетяна Гойденко

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