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Дизельних авто додалося менше: які моделі стали бестселерами серпня

китайські автомобілі в Україні
Дизельних авто додалося менше

У серпні автопарк України поповнили близько 4,4 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості 867 автомобілів були новими. Порівняно із серпнем минулого року їхня кількість скоротилася на 21%.

Ще 3 512 дизельних легковиків становили вживані автомобілі, ввезені з-за кордону. Цей сегмент скоротився на 10% у річному вимірі.

Серед нових дизельних автомобілів найбільшим попитом користувалися:

  • Renault Duster — 200 авто;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 122;
  • Volkswagen Touareg — 90;
  • Skoda Kodiaq — 71;
  • Toyota Hilux — 46.

Серед імпортованих вживаних дизельних легковиків лідером стала Skoda Octavia — 281 автомобіль. Далі розташувалися Renault Megane — 274 авто, Nissan Qashqai — 234, Volkswagen Passat — 180 та Hyundai Santa Fe — 149.

Нагадаємо, у серпні структура українського авторинку продовжувала змінюватися залежно від типу двигуна. Раніше Dilo аналізувало вибір українців між бензиновими, електричними, дизельними та гібридними автомобілями.

Автор:
Тетяна Гойденко

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