Бензинові, електро чи гібриди: авто з якими двигунами обирають українці

У серпні автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 57% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив близько 49%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Моторні вподобання серпня

Аналітики зазначають, що найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 39,1% серпневих продажів нових авто (у серпні 2025 року було 32,3%).

Також помітно додав сегмент гібридів – з 23,4% до 32,9%. Частка дизельних авто за рік збільшилась з 16,2% до 17,5%.

Натомість сегмент електромобілів зменшився з 27,9% до 10,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

бензинові авто – Skoda Octavia;

гібридні – Toyota RAV-4;

дизельні – Renault Duster;

електро – BYD Sea Lion 06;

авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Ринок авто в Україні

Протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.

У серпні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.