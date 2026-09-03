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Бензинові, електро чи гібриди: авто з якими двигунами обирають українці
У серпні автомобілі з традиційними двигунами охопили майже 57% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив близько 49%.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Моторні вподобання серпня
Аналітики зазначають, що найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 39,1% серпневих продажів нових авто (у серпні 2025 року було 32,3%).
Також помітно додав сегмент гібридів – з 23,4% до 32,9%. Частка дизельних авто за рік збільшилась з 16,2% до 17,5%.
Натомість сегмент електромобілів зменшився з 27,9% до 10,2%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Найпопулярніші моделі
За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:
- бензинові авто – Skoda Octavia;
- гібридні – Toyota RAV-4;
- дизельні – Renault Duster;
- електро – BYD Sea Lion 06;
- авто з ГБО – Hyundai Tucson.
Ринок авто в Україні
Протягом серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це на 27% менше, ніж в аналогічний період минулого року.
Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій липневий результат.
У серпні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.