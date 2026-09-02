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Електромобілі в Україні дешевшають: скільки втрачають у вартості
Ринок електромобілів в Україні входить у фазу охолодження. Так, за перше півріччя 2026 року сегмент BEV скоротився вдвічі, а частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто впала з 22% до 11%.
На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не «чи варто купувати електромобіль», а «скільки він реально коштуватиме через кілька років». Інститут досліджень авторинку порахував, у які гроші перетворюється популярна «електричка» через три роки експлуатації. Результати руйнують кілька усталених стереотипів. Читайте на Delo.ua, скільки насправді втрачають у вартості електромобілі різного походження на українському ринку.
- Що і як рахували
- Автомобілі з китайським VIN-кодом
- А що там у «класиків» — США, Європа, Корея, Японія
- Усереднені результати за розширеною вибіркою
- Чому «китайці» тримають ціну краще
- Ширший контекст: ринок електромобілів охолоджується
- Підсумок
Що і як рахували
Перш ніж перейти до цифр, варто зробити дві важливі методологічні примітки.
По-перше, поняття «китайський електромобіль» у цьому дослідженні ширше, ніж просто бренди з КНР. До вибірки увійшли як суто китайські марки (BYD, Zeekr), так і автомобілі європейських чи японських брендів, які виробляються в Китаї для місцевого ринку та завозяться в Україну «нульовими» через паралельний імпорт. Наприклад, Volkswagen серії ID або Honda e:NS1. Для українського покупця це фактично той самий канал постачання.
По-друге, для коректного порівняння взяли лише моделі 2023 року випуску, представлені на українському ринку в достатній кількості, щоб сформувати об'єктивну медіанну ціну. Річ у тому, що китайський модельний ряд оновлюється настільки швидко, що частина сьогоднішніх бестселерів кілька років тому просто не існувала.
Автомобілі з китайським VIN-кодом
|Модель
|Ціна нової (2023 р.)
|Ціна вживаної 2023 р.в. (зараз)
|Втрата ціни за 3 роки
|BYD Song Plus EV (Flagship)
|$33 500
|$26 000
|−22,4%
|Volkswagen ID.4 Crozz/X (82 кВт·год)
|$31 500
|$24 000
|−23,8%
|BYD Yuan Plus (510 км)
|$23 500
|$17 500
|−25,5%
|Honda e:NS1 (68.8 кВт·год)
|$24 500
|$18 000
|−26,5%
|Zeekr 001 (Long Range)
|$54 000
|$39 500
|−26,8%
Картина вимальовується така, що більшість популярних моделей із китайським походженням за три роки просідають у ціні приблизно на 22–27%.
А що там у «класиків» — США, Європа, Корея, Японія
|Модель
|Ціна нової (2023 р.)
|Ціна вживаної 2023 р.в. (зараз)
|Втрата ціни за 3 роки
|Nissan Leaf (62 кВт·год)
|$28 000
|$18 500
|−33,9%
|BMW iX3 (Європа/Офіціал)
|$62 000
|$36 500
|−41,1%
|Hyundai Ioniq 5 (77.4 кВт·год)
|$45 000
|$26 000
|−42,2%
|Audi e-tron / Q8 e-tron
|$72 000
|$41 000
|−43,0%
|Tesla Model 3 (Base/LR, US/EU)
|$42 000
|$22 500
|−46,4%
Тут цифри виглядають значно гірше для першого власника: мінус 34–46% від початкового прайсу.
Усереднені результати за розширеною вибіркою
Щоб не обмежуватися десятком моделей, Інститут порахував ширший перелік, включно з менш масовими Leapmotor, Geely, компактним міським сегментом і преміальними європейськими електрокросоверами. За розширеною вибіркою підсумок виглядає наступним чином:
- автомобілі китайського виробництва (усі бренди) — середнє падіння ціни за 3 роки становить приблизно 23–27%;
- електромобілі зі США, Європи, Кореї та Японії — середнє падіння ціни за 3 роки становить приблизно 35–45%.
Тут діє класичний закон авторинку, який однаково суворо працює і для бензину, і для електротяги. Тобто, чим вища стартова ціна автомобіля, тим болючішим буде його знецінення.
Народні масові кросовери за $20 000–30 000 (BYD Yuan чи VW ID.4) впираються у міцне «дно» споживчого попиту. На них завжди знайдеться покупець як на робочу конячку. А дорогий преміум за $70 000–100 000 (хоч європейський Audi e-tron, хоч топові версії Zeekr) втрачає десятки тисяч доларів. Просто тому, що коло охочих купити складну машину преміум-сегмента з пробігом і без офіційної гарантії стрімко звужується.
Чому «китайці» тримають ціну краще
Якщо дивитися на це крізь чисте математичне рівняння, тобто порівнювати чесну траєкторію «нове ціле авто → вживане ціле авто», то китайський імпорт справді виграє за збереженням вартості. Причина скоріш в тому, що такі електромобілі заходили в Україну новими
- за цінами внутрішнього ринку КНР,
- без дилерських націнок, гарантійних резервів,
- без рекламних бюджетів,
- без тестових автопарків для ЗМІ,
- без складів запчастин, навчання персоналу чи авто для тест-драйвів.
У початковій ціні немає «повітря», яке зазвичай випаровується у перші хвилини після виїзду новенького офіційного авто з салону.
Але в реальності на українському ринку діє зовсім інша логіка. Більшість «некитайських» електрокарів, насамперед Tesla, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, потрапляють до нас не з автосалонів, а зі страхових аукціонів Copart чи IAAI після ДТП. І тут пряма математика знецінення вже не працює:
- першу колосальну втрату вартості (ті самі −40–50%) вже оплатила американська страхова компанія;
- для українського покупця чи дилера це рівняння перетворюється на «бите → відновлене бите»;
- підсумковий фінансовий результат залежить не від законів ринку, а від того, наскільки вдало пройшли торги на аукціоні, скільки коштував ремонт, якою була його якість і чи не виявилися приховані дефекти.
Тобто наведені відсотки знецінення для Tesla, Ioniq чи Leaf — це насправді динаміка цін на вже відновлені після аварій автомобілі, а не «чисте» знецінення нового авто, як у випадку з китайським імпортом.
Ширший контекст: ринок електромобілів охолоджується
Розрахунки Інституту досліджень авторинку з'явилися на тлі помітної зміни всього ринку електромобілів в Україні. З 1 січня 2026 року в країні перестала діяти пільга на ввезення електротранспорту, і покупці тепер платять стандартну ставку ПДВ 20%. Це наклалося на природний спад попиту після ажіотажного 2025 року, коли імпортери й покупці намагалися завезти й оформити максимум техніки до кінця пільгового періоду.
Результат помітний у цифрах: у першому півріччі 2026 року частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто впала з 22% до 11%, тоді як бензинові авто зросли на 18%, а гібриди — на 34%. У сегменті нових легковиків частка BEV у березні 2026 року скоротилася з 14% до 4% порівняно з торішнім показником, тоді як гібриди зміцнили позиції: з 28% до майже 32%.
Підсумок
Якщо мета в тому, що купити дійсно нову машину без аварійного минулого і мінімізувати втрати при наступному продажу через три роки, то свіжий китайський імпорт демонструє найкращу збереженість вартості. Тобто, близько 23–27% знецінення проти 35–45% у моделей зі США, Європи, Кореї та Японії.
Але якщо ви граєте на полі вживаних авто зі страхових аукціонів США, варто розуміти, що ви купуєте не «чисту» динаміку знецінення моделі, а насамперед цінову політику американських автошротів на запчастини та якість роботи українських малярів і рихтувальників. Це дві принципово різні економіки володіння електромобілем, які лише зовні виглядають як одна категорія товару.