Електромобілі в Україні дешевшають: скільки втрачають у вартості

Ринок електромобілів в Україні входить у фазу охолодження. Так, за перше півріччя 2026 року сегмент BEV скоротився вдвічі, а частка електрокарів серед імпортованих вживаних авто впала з 22% до 11%. На цьому тлі дедалі частіше звучить питання не «чи варто купувати електромобіль», а «скільки він реально коштуватиме через кілька років». Інститут досліджень авторинку порахував, у які гроші перетворюється популярна «електричка» через три роки експлуатації. Результати руйнують кілька усталених стереотипів. Читайте на Delo.ua , скільки насправді втрачають у вартості електромобілі різного походження на українському ринку.

Що і як рахували

Перш ніж перейти до цифр, варто зробити дві важливі методологічні примітки.

По-перше, поняття «китайський електромобіль» у цьому дослідженні ширше, ніж просто бренди з КНР. До вибірки увійшли як суто китайські марки (BYD, Zeekr), так і автомобілі європейських чи японських брендів, які виробляються в Китаї для місцевого ринку та завозяться в Україну «нульовими» через паралельний імпорт. Наприклад, Volkswagen серії ID або Honda e:NS1. Для українського покупця це фактично той самий канал постачання.

По-друге, для коректного порівняння взяли лише моделі 2023 року випуску, представлені на українському ринку в достатній кількості, щоб сформувати об'єктивну медіанну ціну. Річ у тому, що китайський модельний ряд оновлюється настільки швидко, що частина сьогоднішніх бестселерів кілька років тому просто не існувала.

Автомобілі з китайським VIN-кодом

Модель Ціна нової (2023 р.) Ціна вживаної 2023 р.в. (зараз) Втрата ціни за 3 роки BYD Song Plus EV (Flagship) $33 500 $26 000 −22,4% Volkswagen ID.4 Crozz/X (82 кВт·год) $31 500 $24 000 −23,8% BYD Yuan Plus (510 км) $23 500 $17 500 −25,5% Honda e:NS1 (68.8 кВт·год) $24 500 $18 000 −26,5% Zeekr 001 (Long Range) $54 000 $39 500 −26,8%

Картина вимальовується така, що більшість популярних моделей із китайським походженням за три роки просідають у ціні приблизно на 22–27%.

А що там у «класиків» — США, Європа, Корея, Японія

Модель Ціна нової (2023 р.) Ціна вживаної 2023 р.в. (зараз) Втрата ціни за 3 роки Nissan Leaf (62 кВт·год) $28 000 $18 500 −33,9% BMW iX3 (Європа/Офіціал) $62 000 $36 500 −41,1% Hyundai Ioniq 5 (77.4 кВт·год) $45 000 $26 000 −42,2% Audi e-tron / Q8 e-tron $72 000 $41 000 −43,0% Tesla Model 3 (Base/LR, US/EU) $42 000 $22 500 −46,4%

Тут цифри виглядають значно гірше для першого власника: мінус 34–46% від початкового прайсу.

Усереднені результати за розширеною вибіркою

Щоб не обмежуватися десятком моделей, Інститут порахував ширший перелік, включно з менш масовими Leapmotor, Geely, компактним міським сегментом і преміальними європейськими електрокросоверами. За розширеною вибіркою підсумок виглядає наступним чином:

автомобілі китайського виробництва (усі бренди) — середнє падіння ціни за 3 роки становить приблизно 23–27% ;

електромобілі зі США, Європи, Кореї та Японії — середнє падіння ціни за 3 роки становить приблизно 35–45% .

Тут діє класичний закон авторинку, який однаково суворо працює і для бензину, і для електротяги. Тобто, чим вища стартова ціна автомобіля, тим болючішим буде його знецінення.

Народні масові кросовери за $20 000–30 000 (BYD Yuan чи VW ID.4) впираються у міцне «дно» споживчого попиту. На них завжди знайдеться покупець як на робочу конячку. А дорогий преміум за $70 000–100 000 (хоч європейський Audi e-tron, хоч топові версії Zeekr) втрачає десятки тисяч доларів. Просто тому, що коло охочих купити складну машину преміум-сегмента з пробігом і без офіційної гарантії стрімко звужується.

Чому «китайці» тримають ціну краще

Якщо дивитися на це крізь чисте математичне рівняння, тобто порівнювати чесну траєкторію «нове ціле авто → вживане ціле авто», то китайський імпорт справді виграє за збереженням вартості. Причина скоріш в тому, що такі електромобілі заходили в Україну новими

за цінами внутрішнього ринку КНР,

без дилерських націнок, гарантійних резервів,

без рекламних бюджетів,

без тестових автопарків для ЗМІ,

без складів запчастин, навчання персоналу чи авто для тест-драйвів.

У початковій ціні немає «повітря», яке зазвичай випаровується у перші хвилини після виїзду новенького офіційного авто з салону.

Але в реальності на українському ринку діє зовсім інша логіка. Більшість «некитайських» електрокарів, насамперед Tesla, Hyundai Ioniq, Nissan Leaf, потрапляють до нас не з автосалонів, а зі страхових аукціонів Copart чи IAAI після ДТП. І тут пряма математика знецінення вже не працює:

першу колосальну втрату вартості (ті самі −40–50%) вже оплатила американська страхова компанія;

для українського покупця чи дилера це рівняння перетворюється на «бите → відновлене бите»;

підсумковий фінансовий результат залежить не від законів ринку, а від того, наскільки вдало пройшли торги на аукціоні, скільки коштував ремонт, якою була його якість і чи не виявилися приховані дефекти.

Тобто наведені відсотки знецінення для Tesla, Ioniq чи Leaf — це насправді динаміка цін на вже відновлені після аварій автомобілі, а не «чисте» знецінення нового авто, як у випадку з китайським імпортом.

Ширший контекст: ринок електромобілів охолоджується

Розрахунки Інституту досліджень авторинку з'явилися на тлі помітної зміни всього ринку електромобілів в Україні. З 1 січня 2026 року в країні перестала діяти пільга на ввезення електротранспорту, і покупці тепер платять стандартну ставку ПДВ 20%. Це наклалося на природний спад попиту після ажіотажного 2025 року, коли імпортери й покупці намагалися завезти й оформити максимум техніки до кінця пільгового періоду.

Результат помітний у цифрах: у першому півріччі 2026 року частка електромобілів серед імпортованих вживаних авто впала з 22% до 11%, тоді як бензинові авто зросли на 18%, а гібриди — на 34%. У сегменті нових легковиків частка BEV у березні 2026 року скоротилася з 14% до 4% порівняно з торішнім показником, тоді як гібриди зміцнили позиції: з 28% до майже 32%.

Підсумок

Якщо мета в тому, що купити дійсно нову машину без аварійного минулого і мінімізувати втрати при наступному продажу через три роки, то свіжий китайський імпорт демонструє найкращу збереженість вартості. Тобто, близько 23–27% знецінення проти 35–45% у моделей зі США, Європи, Кореї та Японії.

Але якщо ви граєте на полі вживаних авто зі страхових аукціонів США, варто розуміти, що ви купуєте не «чисту» динаміку знецінення моделі, а насамперед цінову політику американських автошротів на запчастини та якість роботи українських малярів і рихтувальників. Це дві принципово різні економіки володіння електромобілем, які лише зовні виглядають як одна категорія товару.