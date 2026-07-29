Скільки українці купили електромобілів у червні 2026 (інфографіка)

Ринок електромобілів України у червні 2026 зафіксував нову нормальність після пів року роботи з повним ПДВ: 7 994 реєстрації, посилене домінування внутрішніх перепродажів та глибоке річне падіння перших реєстрацій свіжого пригону й нових машин. Редакція Delo.ua проаналізувала дані Інституту досліджень авторинку , щоб показати підсумковий стан ринку електрокарів за червень 2026 року. Загальний обсяг сегмента легкових електромобілів за підсумками червня склав 7 994 одиниці. Детальніше про структуру ринку та ключові моделі — у цьому матеріалі.

Структура ринку: нова нормальність після півроку з ПДВ

Червневий результат чітко зафіксував, куди остаточно змістився вектор купівельного інтересу після повернення ПДВ. Епоха вибухового імпорту завершилась — тепер авторинок живе переважно за рахунок внутрішніх перепродажів, тоді як перші реєстрації свіжого пригону та нових машин демонструють глибоке річне падіння.

Динаміка ринку легкових електромобілів, 2025–2026, Україна

Джерело: eauto.org.ua

Внутрішні перепродажі електрокарів (BEV)

Це домінуючий сегмент червня — на нього припало понад 60% усього місячного обсягу. За даними Інституту досліджень авторинку, у червні зафіксовано 4 947 угод на внутрішньому ринку: у місячному вимірі це на 11,8% менше, ніж у травні, проте в річному вимірі — зростання на 76,4%.

Головним кількісним драйвером тут залишається Nissan Leaf: попри скромну батарею на 24 кВт·год у більшості машин перших років випуску, його масова присутність у країні забезпечує постійний рух на вторинці за рахунок низького порогу входу. Втім, цей тренд обмежується переважно ультрабюджетною нішею для коротких міських поїздок.

У вищих цінових сегментах внутрішнього ринку правила гри диктує трійка від Tesla — Model 3, Model Y та Model S, які активно змінюють власників усередині країни. Покупці вторинки дедалі частіше орієнтуються на версії з батареями ємністю понад 50–60 кВт·год, розглядаючи автомобіль і як потенційне джерело енергії. Стабільне ядро перепродажів також формують Volkswagen Golf, Renault Zoe, Kia Niro, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona та кросовер Volkswagen ID.4 — тут ліквідність визначається насамперед реальним залишком здоров'я батареї та швидкістю заряджання.

Імпортовані електрокари з пробігом

За даними Інституту досліджень авторинку, у червні зафіксовано 2 645 розмитнених вживаних авто — на 9,8% більше, ніж місяцем раніше, але на 43,7% менше, ніж торік. Місячне зростання свідчить про часткову стабілізацію сегмента, проте глибоке річне падіння показує, що про повернення до попередніх обсягів імпорту поки не йдеться.

У червневому пригоні лідерство утримує Tesla Model Y, яка мінімально випередила Nissan Leaf та Tesla Model 3. Далі за обсягами йдуть Renault Zoe, Chevrolet Bolt EV (разом із європейським близнюком Opel Ampera-e), Kia Niro та Hyundai Ioniq 5. Нижчі позиції зайняли Tesla Model S, Hyundai Kona та Volkswagen ID.4.

Такий модельний ряд свідчить, що електромобіль в Україні остаточно перестав бути «другою машиною в сім'ї»: імпортери все частіше завозять, а покупці обирають повноцінний, часто єдиний сімейний транспорт із великим запасом ходу та містким багажником, здатний долати сотні кілометрів між містами.

Нові електромобілі

Ринок нових електромобілів у червні залишається практично повністю китайським. Трійку лідерів формують технологічний кросовер BYD Sea Lion 06, преміальний ліфтбек Zeekr 001 та новий BYD Leopard 3. П'яте місце посів Volkswagen ID. Unyx — модель, яка є продуктом китайського підрозділу концерну в Аньхої.

Другу половину топ-10 ділять Zeekr 7X, BMW iX, представники британсько-китайського бренду MG — S5 та MG 4, а замикають рейтинг Audi Q4 e-tron та BYD Sea Lion 07.

При цьому за даними Інституту досліджень авторинку, перших реєстрацій нових електромобілів у червні зафіксовано лише 402 одиниці — на 19,1% менше, ніж у травні, і на 71,2% менше, ніж торік. Місцеві європейські дилери фактично не здатні конкурувати за ціною та рівнем оснащення з прямим імпортом із Китаю, особливо в умовах, коли додаткове податкове навантаження змушує покупця нових авто рахувати кожен долар.

Що показало перше півріччя з повним ПДВ

Показники річного падіння імпорту вживаних електромобілів (понад −43%) та нових авто (−71,2%) наочно ілюструють короткий горизонт фінансового планування українських покупців. Наприкінці минулого року люди мали запас міцності лише на 2,5–3 місяці — саме за цей час вони встигли прискорити й перенести свої покупки з 2026-го на 2025 рік, щоб уникнути ПДВ. Цей штучний резерв тепер повністю вичерпано.

Ринок зафіксувався на позначці 7–8 тисяч машин на місяць, що відповідає рівням початку минулого року, але без активного поповнення автопарку свіжою технікою ззовні. За оцінками Інституту досліджень авторинку, своєрідним умовним стимулом для утримання загальних обсягів стали весняні високі ціни на пальне, які підштовхнули покупців шукати альтернативу саме на вторинному ринку.

Ринок електромобілів та підсумки червня 2026

Червень 2026 року закріпив якісну трансформацію, яка розпочалась ще навесні: загальний обсяг сегмента електромобілів досяг 7 994 одиниць, і головне тут не кількість, а структура — внутрішній перепродаж домінує, пригон вживаних поступово стабілізується на нижчому рівні, а сегмент нових авто майже повністю китайський і продовжує звужуватись.

Внутрішні показники за червень виглядають так:

Внутрішні перепродажі — 4 947 угод (−11,8% M-M; +76,4% Y-Y);

Імпорт вживаних — 2 645 авто (+9,8% M-M; −43,7% Y-Y);

Нові авто — 402 одиниці (−19,1% M-M; −71,2% Y-Y).

Через шість місяців з поверненням ПДВ можна констатувати: податковий чинник став ключовим регулятором ринку. Внутрішній автопарк майже перестав поповнюватися новими машинами ззовні, а обмежувальний вплив ПДВ проявився у повній мірі — розраховувати на повернення до попередніх темпів вибухового зростання сегмента у 2026 році поки не варто.