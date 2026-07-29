Сколько украинцы купили электромобилей в июне 2026 (инфографика)

Рынок электромобилей Украины в июне 2026 зафиксировал новую нормальность после полугода работы с полным НДС: 7 994 регистрации, усиленное доминирование внутренних перепродаж и глубокое годовое падение первых регистраций свежего пригона и новых машин. Редакция Delo.ua проанализировала данные Института исследований авторынка , чтобы показать итоговое состояние рынка электрокаров за июнь 2026 года. Общий объём сегмента легковых электромобилей по итогам июня составил 7 994 единицы. Подробнее о структуре рынка и ключевых моделях — в этом материале.

Структура рынка: новая нормальность после полугода с НДС

Июньский результат чётко зафиксировал, куда окончательно сместился вектор покупательского интереса после возвращения НДС. Эпоха взрывного импорта завершилась — теперь авторынок живёт преимущественно за счёт внутренних перепродаж, тогда как первые регистрации свежего пригона и новых машин демонстрируют глубокое годовое падение.

Динамика рынка легковых электромобилей, 2025–2026, Украина

Источник: eauto.org.ua

Внутренние перепродажи электрокаров (BEV)

Это доминирующий сегмент июня — на него пришлось более 60% всего месячного объёма. По данным Института исследований авторынка, в июне зафиксировано 4 947 сделок на внутреннем рынке: в месячном измерении это на 11,8% меньше, чем в мае, однако в годовом измерении — рост на 76,4%.

Главным количественным драйвером здесь остаётся Nissan Leaf: несмотря на скромную батарею на 24 кВт·ч у большинства машин первых лет выпуска, его массовое присутствие в стране обеспечивает постоянное движение на вторичке за счёт низкого порога входа. Впрочем, этот тренд ограничивается преимущественно ультрабюджетной нишей для коротких городских поездок.

В более высоких ценовых сегментах внутреннего рынка правила игры диктует тройка от Tesla — Model 3, Model Y и Model S, которые активно меняют владельцев внутри страны. Покупатели вторички всё чаще ориентируются на версии с батареями ёмкостью более 50–60 кВт·ч, рассматривая автомобиль и как потенциальный источник энергии. Стабильное ядро перепродаж также формируют Volkswagen Golf, Renault Zoe, Kia Niro, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona и кроссовер Volkswagen ID.4 — здесь ликвидность определяется прежде всего реальным остатком здоровья батареи и скоростью зарядки.

Импортированные электрокары с пробегом

По данным Института исследований авторынка, в июне зафиксировано 2 645 растаможенных подержанных авто — на 9,8% больше, чем месяцем ранее, но на 43,7% меньше, чем год назад. Месячный рост свидетельствует о частичной стабилизации сегмента, однако глубокое годовое падение показывает, что о возвращении к прежним объёмам импорта пока речи не идёт.

В июньском пригоне лидерство удерживает Tesla Model Y, которая минимально опередила Nissan Leaf и Tesla Model 3. Далее по объёмам идут Renault Zoe, Chevrolet Bolt EV (вместе с европейским близнецом Opel Ampera-e), Kia Niro и Hyundai Ioniq 5. Более низкие позиции заняли Tesla Model S, Hyundai Kona и Volkswagen ID.4.

Такой модельный ряд свидетельствует, что электромобиль в Украине окончательно перестал быть «второй машиной в семье»: импортёры всё чаще завозят, а покупатели выбирают полноценный, часто единственный семейный транспорт с большим запасом хода и вместительным багажником, способный преодолевать сотни километров между городами.

Новые электромобили

Рынок новых электромобилей в июне остаётся практически полностью китайским. Тройку лидеров формируют технологический кроссовер BYD Sea Lion 06, премиальный лифтбек Zeekr 001 и новый BYD Leopard 3. Пятое место занял Volkswagen ID. Unyx — модель, которая является продуктом китайского подразделения концерна в Аньхое.

Вторую половину топ-10 делят Zeekr 7X, BMW iX, представители британско-китайского бренда MG — S5 и MG 4, а замыкают рейтинг Audi Q4 e-tron и BYD Sea Lion 07.

При этом, по данным Института исследований авторынка, первых регистраций новых электромобилей в июне зафиксировано лишь 402 единицы — на 19,1% меньше, чем в мае, и на 71,2% меньше, чем год назад. Местные европейские дилеры фактически не способны конкурировать по цене и уровню оснащения с прямым импортом из Китая, особенно в условиях, когда дополнительная налоговая нагрузка заставляет покупателя новых авто считать каждый доллар.

Что показало первое полугодие с полным НДС

Показатели годового падения импорта подержанных электромобилей (более −43%) и новых авто (−71,2%) наглядно иллюстрируют короткий горизонт финансового планирования украинских покупателей. В конце прошлого года у людей был запас прочности лишь на 2,5–3 месяца — именно за это время они успели ускорить и перенести свои покупки с 2026-го на 2025 год, чтобы избежать НДС. Этот искусственный резерв теперь полностью исчерпан.

Рынок зафиксировался на отметке 7–8 тысяч машин в месяц, что соответствует уровням начала прошлого года, но без активного пополнения автопарка свежей техникой извне. По оценкам Института исследований авторынка, своеобразным условным стимулом для удержания общих объёмов стали весенние высокие цены на топливо, которые подтолкнули покупателей искать альтернативу именно на вторичном рынке.

Рынок электромобилей и итоги июня 2026

Июнь 2026 года закрепил качественную трансформацию, начавшуюся ещё весной: общий объём сегмента электромобилей достиг 7 994 единиц, и главное здесь не количество, а структура — внутренняя перепродажа доминирует, пригон подержанных постепенно стабилизируется на более низком уровне, а сегмент новых авто почти полностью китайский и продолжает сужаться.

Внутренние показатели за июнь выглядят так:

Внутренние перепродажи — 4 947 сделок (−11,8% M-M; +76,4% Y-Y);

Импорт подержанных — 2 645 авто (+9,8% M-M; −43,7% Y-Y);

Новые авто — 402 единицы (−19,1% M-M; −71,2% Y-Y).

Через шесть месяцев после возвращения НДС можно констатировать: налоговый фактор стал ключевым регулятором рынка. Внутренний автопарк почти перестал пополняться новыми машинами извне, а ограничительное влияние НДС проявилось в полной мере — рассчитывать на возвращение к прежним темпам взрывного роста сегмента в 2026 году пока не стоит.