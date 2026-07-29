Середня зарплата в Україні знову зросла: у яких регіонах платять майже 50 тисяч

У червні 2026 року середня заробітна плата в Україні досягла 32 783 грн, що на 5,9% більше порівняно з травнем поточного року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.

Традиційно збереглася суттєва диспропорція щодо рівня доходів як за регіональним принципом, так і за видами економічної діяльності.

Регіональні лідери за рівнем доходів

Найвищий рівень оплати праці в червні зафіксовано в місті Києві.

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

48 393 грн – м. Київ

38 143 грн – Луганська обл.

33 849 грн – Київська обл.

Найнижчі середні зарплати:

24 472 грн – Чернівецька обл.

23 882 грн – Кіровоградська обл.

Найприбутковіші та найменш оплачувані галузі

За видами економічної діяльності найвищі доходи традиційно демонструє сектор інформації та телекомунікацій, де середня заробітна плата в червні становила 77 931 грн.

Натомість найнижчу оплату праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — працівники цієї галузі в середньому отримували 22 274 грн.

Паралельно зі зростанням середніх окладів у країні зберігається заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 липня 2026 року загальна сума боргів із виплат перед працівниками становила 3,8 млрд грн.

Нагадаємо, у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг.