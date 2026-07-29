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Середня зарплата в Україні знову зросла: у яких регіонах платять майже 50 тисяч
У червні 2026 року середня заробітна плата в Україні досягла 32 783 грн, що на 5,9% більше порівняно з травнем поточного року.
Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.
Традиційно збереглася суттєва диспропорція щодо рівня доходів як за регіональним принципом, так і за видами економічної діяльності.
Регіональні лідери за рівнем доходів
Найвищий рівень оплати праці в червні зафіксовано в місті Києві.
Регіони з найвищим рівнем оплати праці:
- 48 393 грн – м. Київ
- 38 143 грн – Луганська обл.
- 33 849 грн – Київська обл.
Найнижчі середні зарплати:
- 24 472 грн – Чернівецька обл.
- 23 882 грн – Кіровоградська обл.
Найприбутковіші та найменш оплачувані галузі
За видами економічної діяльності найвищі доходи традиційно демонструє сектор інформації та телекомунікацій, де середня заробітна плата в червні становила 77 931 грн.
Натомість найнижчу оплату праці зафіксовано у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги — працівники цієї галузі в середньому отримували 22 274 грн.
Паралельно зі зростанням середніх окладів у країні зберігається заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 липня 2026 року загальна сума боргів із виплат перед працівниками становила 3,8 млрд грн.
Нагадаємо, у травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг.