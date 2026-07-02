Середня зарплата в Україні зросла до майже 31 тис. грн: де отримують найбільше

У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше, ніж у квітні. Найпомітніше зростання зафіксовано у промисловості, логістиці, фінансовому секторі, ІТ та окремих сегментах послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики.

Згідно з оприлюдненими даними, у травні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників по Україні склала 30 961 проти 30 515 грн у квітні (+1,5%).

Де найвищі зарплати

Найвищий рівень оплати праці традиційно зафіксовано у Києві, де середня зарплата сягнула 47 115 гривень. Другу позицію посіла Київська область із показником 32 374 грн.

Натомість найнижчі середні зарплати зафіксовані у:

Чернівецькій області — 22 354 грн;

Кіровоградській області — 22 336 грн.

Оплата праці за галузями

За даними Держстату, найбільше заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 76 997 гривень на місяць.

Найнижчою є заробітна плата у працівників сфери охорони здоров'я та надання соціальної допомоги – 21 554 грн.

Інфографіка: Держстат

Водночас у Держстаті зауважують, що станом на 1 червня 2026 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

Чому "середня зарплата" — не середня

Реальний рівень середньої заробітної плати в Україні становить менше 20 тис. грн, тоді як офіційна статистика є завищеною, зокрема через включення виплат військовослужбовцям.

Проблема в тому, що офіційна статистика враховує середнє арифметичне, де великі зарплати топ-менеджерів і айтішників "затягують" вгору тисячі скромних зарплат. Медіана (та сума, нижче якої половина людей і вище — інша половина) на 25-30% менша. Це десь 22 000-23 000 грн (близько $497-520).

Друга проблема: Держстат рахує тільки підприємства з понад 10 співробітниками. ФОПи, малий бізнес, самозайняті, неформальний сектор — половина економіки — у цифру не потрапляють.

Третя: серед опитаних немає пенсіонерів (а їх близько 10 мільйонів), безробітних, дітей, домогосподарок, частини ВПО. Тобто більшості людей, які формують реальну картину життя країни.

Інші орієнтири показують меншу суму. Пенсійний фонд бачить зарплати, з яких реально сплачено внески, — близько 20 300 грн (близько $459) на середину 2025 року. Сайти пошуку роботи Work.ua та OLX Робота дають медіану 25 000 грн (близько $565), але це медіана пропозиції у вакансіях, а не того, що люди реально отримують. З неї випадають село, ринкова торгівля, неформальна зайнятість.

Детальніше, чому ця цифра описує реальність лише невеликої частини українського суспільства та не показує рівень життя більшості, читайте в статті Delo.ua.