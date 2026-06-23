Мінімальна зарплата в Україні може перевищити 11 тис. грн: коли це станеться

У Бюджетній декларації на 2027–2029 роки уряд передбачив поступове підвищення мінімальної заробітної плати.

Як пише Delo.ua, прогнозні показники містяться в урядовій постанові №793 від 17 червня.

Кабмін показав прогноз зарплат до 2029 року

Кабінет Міністрів у Бюджетній декларації на 2027–2029 роки заклав поступове підвищення мінімальної заробітної плати протягом наступних трьох років.

Згідно з документом, із 1 січня 2027 року мінімальна зарплата має становити 9 546 грн. У 2028 році її планують підвищити до 10 377 грн, а з 1 січня 2029 року — до 11 114 грн.

Також уряд визначив прогнозні розміри посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки. Передбачається, що у 2027 році він становитиме 3 819 грн, у 2028 році зросте до 4 151 грн, а у 2029 році — до 4 446 грн.

У Бюджетній декларації зазначається, що Верховна Рада та Кабінет Міністрів продовжать роботу над удосконаленням системи оплати праці працівників бюджетної сфери. Зокрема, йдеться про поступове відокремлення посадових окладів від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, документ передбачає зростання прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозної інфляції. Так, з 1 січня 2027 року він становитиме 3 559 грн на одну особу, з 1 січня 2028 року - 3 876 грн, а з 1 січня 2029 року - 4 151 грн.

Заплановані показники мають стати основою для формування державної бюджетної політики на найближчі роки та визначення соціальних стандартів в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів трудової діяльності особи за межами країни до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком.