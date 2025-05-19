Українцям почнуть зараховувати до страхового стажу час роботи за кордоном

Кабінет міністрів затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів трудової діяльності особи за межами країни до страхового стажу (стажу роботи) для призначення пенсії за віком.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться в урядовій постанові №562.

Відповідно до постанови, цей порядок встановлює процедуру підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі (за наявності) для визначення права на призначення пенсії за віком за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу (стажу роботи) згідно із законодавством відповідної держави у випадку недостатності власного страхового стажу.

Згідно з постановою, трудовий стаж, набутий в країнах, з якими Україна має міжнародні угоди, враховується до страхового стажу українців відповідно до умов цих договорів.

Особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж для призначення пенсії, додають до заяв про призначення пенсії підтвердні документи.

Що необхідно для зарахування іноземного стажу

Якщо надані документи не дозволяють підтвердити зарахування закордонного трудового стажу відповідно до законодавства іншої країни або якщо особа не подала підтвердних документів, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом 5 робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії з усіма необхідними документами подає до МЗС запит для надсилання протягом 5 робочих днів з дня його отримання дипломатичними каналами іншій державі та органу, що здійснює пенсійне забезпечення в іншій державі, запиту щодо надання підтвердних документів.

Після надходження до територіального органу ПФУ підтвердних документів періоди роботи, зазначені в них, зараховуються до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії.

Крім того уряд затвердив порядок підтвердження нездійснення іншою державою пенсійних виплат особам, які проживають в Україні, за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР для зарахування їх до страхового стажу.

Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Державної служби зайнятості скористалися 226 тисяч українців, з них мали статус безробітного 163 тисяч. З цієї кількостібули працевлаштованіна постійне місце роботи або залучені до тимчасової зайнятості 80 тис. людей.