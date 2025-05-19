Украинцам начнут засчитывать в страховой стаж время работы за границей

Кабинет министров утвердил порядок подтверждения и зачисления периодов трудовой деятельности лица за пределами страны в страховой стаж (стаж работы) для назначения пенсии по возрасту.

Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в правительственном постановлении №562.

Согласно постановлению этот порядок устанавливает процедуру подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве (при наличии) для определения права на назначение пенсии по возрасту при условии зачисления таких периодов работы в страховой стаж (стажа работы) согласно законодательству соответствующего государства в случае недостаточности собственного страхового стажа.

Согласно постановлению трудовой стаж, приобретенный в странах, с которыми Украина имеет международные соглашения, учитывается в страховой стаж украинцев в соответствии с условиями этих договоров.

Лица, работавшие в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж для назначения пенсии, прилагают к заявлениям о назначении пенсии подтверждающие документы.

Что необходимо для зачисления иностранного стажа

Если предоставленные документы не позволяют подтвердить зачисление заграничного трудового стажа в соответствии с законодательством другой страны или если лицо не подала подтвердительных документов, территориальный орган Пенсионного фонда Украины в течение 5 рабочих дней после поступления заявления о назначении пенсии со всеми необходимыми документами подает в МИД запрос для отправки в течение 5 рабочих дней со дня его получения. другому государству, запросу о предоставлении подтверждающих документов.

После поступления в территориальный орган ПФУ подтверждающих документов периоды работы, указанные в них, засчитываются в страховой стаж лица в календарном исчислении для определения права на назначение пенсии.

Кроме того, правительство утвердило порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж.

Напомним, с начала 2025 года услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысячи. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.