Государственная служба занятости трудоустроила каждого второго безработного: самые популярные профессии

С начала 2025 г. услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысяч. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2025 году работодатели уже предложили 133 тысячи вакансий, из них 47 тысяч перешли с 2024-го года.

Непосредственно центрами занятости трудоустроено около 53 тыс человек. Среди них трудоустроено 10 тыс. внутренне перемещенных граждан, в том числе с компенсацией работодателям расходов на оплату труда в период действия военного положения – 4 тысячи.

Кроме того, более 2 тыс. людей с инвалидностью нашли работу. Также предоставлена компенсация работодателям за обустройство 600 рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Самые популярные профессии

Как сообщается, обучение в первом квартале этого года проходило более 20 тысяч человек, в том числе 7 тысяч украинцев получили ваучер на обучение.

Чаще всего работодатели искали: продавцов, уборщиков, подсобных рабочих, поваров и кондитеров, медсестер, водителей, бухгалтеров, рабочих по ремонту домов, портных, швей, слесарей, врачей, агроработников.

Больше всего предложений с начала года было среди продавцов. Их искали больше 6 тысяч раз.

Среди ТОП самых востребованных профессий были

уборщики,

рабочие по благоустройству,

дворники,

водители,

подсобные рабочие.

Более 2,5 тыс. было вакансий повара и кондитера, медсестры, рабочих по ремонту домов, а это каменщики, монтажники, сварщики, плиточники, штукатуры и другие. Около 2 тыс. раз работодатели искали:

бухгалтеров,

работников сельскохозяйственного сектора,

специалистов по пошиву одежды (портных, закройщиков, швей),

слесарей.

Наиболее редкими профессиями за эти три месяца были:

тальманы (учетчики на грузовых морских судах),

пескоструйщики (обработчики поверхностей с помощью воздушно-абразивной струи),

живописцы,

оформители игрушек,

термопечатники (печать в результате нагрева термочувствительной бумаги),

производители свечей,

дегустатор кофе.

Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.