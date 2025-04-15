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Государственная служба занятости трудоустроила каждого второго безработного: самые популярные профессии

поиск работы
Государственная служба занятости с начала года обеспечила занятостью каждого второго клиента

С начала 2025 г. услугами Государственной службы занятости воспользовались 226 тысяч украинцев, из них имели статус безработного 163 тысяч. Из этого количества были трудоустроены на постоянное место работы или вовлечены в временную занятость 80 тыс. людей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2025 году работодатели уже предложили 133 тысячи вакансий, из них 47 тысяч перешли с 2024-го года.

Непосредственно центрами занятости трудоустроено около 53 тыс человек. Среди них трудоустроено 10 тыс. внутренне перемещенных граждан, в том числе с компенсацией работодателям расходов на оплату труда в период действия военного положения – 4 тысячи.

Кроме того, более 2 тыс. людей с инвалидностью нашли работу. Также предоставлена компенсация работодателям за обустройство 600 рабочих мест трудоустроенных лиц с инвалидностью.

Самые популярные профессии

Как сообщается, обучение в первом квартале этого года проходило более 20 тысяч человек, в том числе 7 тысяч украинцев получили ваучер на обучение.

Чаще всего работодатели искали: продавцов, уборщиков, подсобных рабочих, поваров и кондитеров, медсестер, водителей, бухгалтеров, рабочих по ремонту домов, портных, швей, слесарей, врачей, агроработников.

Больше всего предложений с начала года было среди продавцов. Их искали больше 6 тысяч раз.

Среди ТОП самых востребованных профессий были

  • уборщики,
  • рабочие по благоустройству,
  • дворники,
  • водители,
  • подсобные рабочие.

Более 2,5 тыс. было вакансий повара и кондитера, медсестры, рабочих по ремонту домов, а это каменщики, монтажники, сварщики, плиточники, штукатуры и другие. Около 2 тыс. раз работодатели искали:

  • бухгалтеров,
  • работников сельскохозяйственного сектора,
  • специалистов по пошиву одежды (портных, закройщиков, швей),
  • слесарей.

Наиболее редкими профессиями за эти три месяца были:

  • тальманы (учетчики на грузовых морских судах),
  • пескоструйщики (обработчики поверхностей с помощью воздушно-абразивной струи),
  • живописцы,
  • оформители игрушек,
  • термопечатники (печать в результате нагрева термочувствительной бумаги),
  • производители свечей,
  • дегустатор кофе.

Отметим, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.

Автор:
Светлана Манько