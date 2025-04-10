С начала 2025 года почти 2500 предпринимателей получили компенсацию за трудоустройство ВПЛ

Около 2500 работодателей получили компенсацию за трудоустройство 4200 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с начала 2025 года. Государство выплатило им 94 млн. грн.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"С начала этого года мы выплатили компенсацию почти 2500 работодателям, которые взяли на работу 4200 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов из-за войны. Среди них почти 200 — люди с инвалидностью. Предпринимателям компенсировали в общей сложности около 100 млн грн", — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Больше всего ВПЛ было трудоустроено в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и Киеве.

Как получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ?

Чтобы получить компенсацию, работодатель должен:

заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом;

подать заявление на получение компенсации через портал "Действие";

или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.

Размер компенсации, которая выплачивается работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.

Программа предоставления компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины "Работа без барьеров", реализуемого во исполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Напомним, 17 марта сообщалось, что по данным Минсоцполитики, 860 тысяч внутри перемещенных лиц, которые могут работать, пока не имеют работы. Из них – только 63 тысячи обратились в центры занятости в 2024 году. Это вызов, который требует системных решений.