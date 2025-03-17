Более 800 тысяч трудоспособных ВПЛ пока не имеют работы — Минсоцполитики

По данным Минсоцполитики, 860 тысяч внутри перемещенных лиц ( ВПЛ ), которые могут работать, пока не имеют работы. Из них – только 63 тысячи обратились в центры занятости в 2024 году. Это вызов, который требует системных решений.

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Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины в ходе экспертной дискуссии "Интеграция ВПЛ на рынке труда: от временных решений до постоянной занятости".

Министерство социальной политики Украины вместе с партнерами, Фондом Народонаселения ООН в Украине — UNFPA Ukraine, правительством Великобритании British Embassy Kyiv и UA Experts, работает над созданием эффективных механизмов для их экономической интеграции.

Как отметили в ведомстве, чтобы ВПЛ смогли трудоустроиться, нужен комплексный набор действий. Государство уже реализует ряд программ, помогающих с жильем, уходом за детьми и социальной поддержкой.

производятся выплаты с убсидий и на аренду жилья для ВПЛ, что создает стабильные условия для трудоустройства лиц ;

убсидий на аренду жилья для ВПЛ, что создает стабильные условия для трудоустройства лиц действует услуга " муниципальная няня " доступна для переселенцев независимо от места жительства. Это не только поддержка для родителей, но и возможность для нянь официально работать и ухаживать за детьми одновременно. Государство возмещает стоимость услуги в размере одной минимальной заработной платы ;

услуга муниципальная няня доступна для переселенцев независимо от места жительства. Это не только поддержка для родителей, но и возможность для нянь официально работать и ухаживать за детьми одновременно. Государство возмещает стоимость услуги в размере одной минимальной заработной платы действуют услуги стационарного ухода и поддержанного проживания для ВПЛ с инвалидностью и пожилого возраста, предоставляемые по принципу " деньги ходят за человеком ";

услуги стационарного ухода и поддержанного проживания для ВПЛ с инвалидностью и пожилого возраста, предоставляемые по принципу деньги ходят за человеком внедрена программа " Прихисток " , которая помогает ВПЛ найти временное жилье в других городах, а также обеспечивает денежную компенсацию от государства собственникам жилья, которые размещают за собой переселенцев безвозмездно.

"Формирование устойчивой занятости для ВПЛ — это не только вопрос экономического развития, но и важный шаг к укреплению социальной сплоченности. Именно благодаря эффективному сотрудничеству государства, бизнеса, международных партнеров и общественного сектора можно создать условия, в которых каждый сможет реализовать свой потенциал", — отметили в министерстве .

Напомним, с начала 2025 года при содействии Государственной службы занятости трудоустроено 3000 внутренне перемещенных лиц. Программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей, которым было возмещено 72 млн грн.