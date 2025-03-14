С начала 2025 года уже трудоустроено 3 тыс. внутренне перемещенных лиц

С начала 2025 года при содействии Государственной службы занятости трудоустроено 3000 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Программой компенсаций за трудоустройство ВПЛ во время военного положения воспользовались 1700 работодателей, которым было возмещено 72 млн грн.

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Об этом сообщает Правительственный портал.

О трудоустройстве ВПЛ и компенсации

Государственная служба занятости поощряет предпринимателей к трудоустройству внутренне перемещенных лиц, предоставляя компенсацию в размере минимальной заработной платы, что составляет 8000 грн за каждого работника.

Такая поддержка оказывается на период в три месяца. Для трудоустроенных ВПЛ с инвалидностью срок компенсаций продлевается до 6 месяцев.

С начала 2025 года в рамках этой программы компенсации были выплачены за 3000 человек, среди которых 132 имеют инвалидность.

О программе компенсаций

Программа финансовой компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц во время военного положения была введена правительством в апреле 2022 года.

Ее цель — помочь украинцам, вынужденным покинуть свои дома из-за войны, найти работу и обеспечить финансовую стабильность в новом месте жительства. Эти выплаты снижают финансовую нагрузку на бизнес работодателей и оказывают дополнительную поддержку уязвимым категориям граждан.

Чтобы получить компенсацию, работодатели должны трудоустроить ВПЛ по трудовому контракту (включая совместительство). Заявление на компенсацию следует подать в центр занятости или через портал Действие не позднее чем через 6 месяцев после трудоустройства.

Напомним, в прошлом году на учете в Службе занятости состояло почти 400 тысяч украинцев, имевших статус безработного. Занятостью за 2024 год было обеспечено 330 тысяч граждан