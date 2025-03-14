З початку 2025 року вже працевлаштовано 3 тис. внутрішньо переміщених осіб

З початку 2025 року за сприяння Державної служби зайнятості працевлаштовано 3000 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Програмою компенсацій за працевлаштування ВПО під час воєнного стану скористалися 1700 роботодавців, яким було відшкодовано 72 млн грн.

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Про це інформує Урядовий портал.

Про працевлаштування ВПО та компенсації

Державна служба зайнятості заохочує підприємців до працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, надаючи компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати, що наразі становить 8000 грн за кожного працівника.

Така підтримка надається на період три місяці. Для працевлаштованих ВПО з інвалідністю термін компенсацій подовжується до 6 місяців.

З початку 2025 року в рамках цієї програми компенсації були виплачені за 3000 осіб, серед яких 132 мають інвалідність.

Про програму компенсацій

Програма фінансової компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану була запроваджена урядом у квітні 2022 року.

Її мета — допомогти українцям, які змушені були залишити свої домівки через війну, знайти роботу та забезпечити фінансову стабільність у новому місці проживання. Ці виплати знижують фінансове навантаження на бізнес роботодавців і надають додаткову підтримку вразливим категоріям громадян.

Щоб отримати компенсацію, роботодавці повинні працевлаштувати ВПО за трудовим контрактом (включаючи сумісництво). Заяву на компенсацію потрібно подати до центру зайнятості або через портал Дія не пізніше ніж через 6 місяців після працевлаштування.

Нагадаємо, торік на обліку в Службі зайнятості перебувало майже 400 тисяч українців, які мали статус безробітного. Зайнятістю за 2024 рік були забезпечені 330 тисяч громадян