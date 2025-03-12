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Мінрозвитку додатково направило 2 млрд грн на житлові сертифікати для ВПО

Мінрозвитку додатково направило 2 млрд грн на житлові сертифікати для ВПО
Родинами ВПО вже було придбано понад 1700 нових домівок.

Міністерство розвитку громад та територій отримало додаткові 2 мільярди гривень для програми компенсацій за втрачене житло для ВПО в рамках “єВідновлення”. Виплати за житловими сертифікатами вже почали надходити, що дозволить понад 1300 родинам придбати нові оселі.

Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.

Ці додаткові кошти є частиною 15 млрд грн, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО в рамках програми "єВідновлення" наприкінці минулого року.

За більше ніж місяць роботи програми родинами ВПО вже було придбано понад 1700 нових домівок.

Умови участі в програмі

Для отримання компенсацій необхідно мати дійсну довідку ВПО, яку можна отримати через ЦНАП, мобільний застосунок або портал Дія, а також через виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Статус ВПО можна оформити навіть у разі переміщення в межах однієї громади.

Крім того, умовами для отримання компенсації є:

  • Знищене житло повинно бути розташоване на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій. 
  • Знищене житло має бути єдиним у власності громадянина.

Соціальне житло для ВПО: що відомо про проєкт

Проєкт зведення соціального житла реалізується за підтримки уряду, який ухвалив рішення про додаткові фінансові виплати для громад, які беруть участь у цій ініціативі.

Громади отримають додаткові 6% податку на доходи фізичних осіб за кожного нового офіційно працевлаштованого мешканця, щоб мотивувати місцеву владу допомагати переселенцям адаптуватися.

Умови отримання житла наразі не визначені, оскільки механізм розселення ще розробляється. Однак очікується, що уряд незабаром оприлюднить критерії відбору кандидатів і деталі щодо умов проживання.

Нагадаємо, що перші двоє позичальників придбали житло, використавши сертифікат “єВідновлення” для внесення першого платежу за іпотеку “єОселя”.

Автор:
Ольга Опенько