Під Бучею збудують житло для ВПО

Київська область долучається до будівництва соціального житла.

У Бучанській громаді планують збудувати два багатоквартирні будинки для ВПО. Будівлі зведуть у селах Мироцьке та Блиставиця в рамках проєкту соціального житла, розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Раніше і в Держагенстві з відновлення і розвитку інфраструктури анонсувал, що в Україні з'явиться 50 тисяч соціальних квартир. Серед міст, де заявлялось про старт будівництва, зазначалась також і Буча.

Мер міста додав, головна мета — забезпечити житлом переселенців, створити робочі місця та сприяти інтеграції в громаду.

«Водночас це дасть економічний стимул для громади, адже уряд пропонує додаткові 6% податку на доходи за кожного працевлаштованого жителя», — зазначив Федорук.

Наразі поки невідомі деталі проєкту - якими будуть ці будинки та на яких умовах можна буде у них проживати. Мер міста також не повідомив, скільки переселенців зможуть забезпечити квартирами за цим проєктом. Алгоритм розселення, котрий розробляє уряд, пообіцяли оприлюднити згодом.

Як повідомляло Delo.ua, на проєкти з відновлення України у 12 областях уряд виділив ще 5 млрд грн.

Загалом, за підрахунками Bloomberg Economics,Україні доведеться витратити близько 230 мільярдів доларівна відновлення будівель та інфраструктури, пошкоджених під час війни.