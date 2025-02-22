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В Україні з'явиться 50 тисяч соціальних квартир: у яких регіонах стартує будівництво

Для кого будують соціальне житло
Загалом в Україні треба збудувати близько 1 мільйона соціальних квартир. Фото: Depositphotos

Міністерство розвитку громад та територій України анонсувало будівництво 50 тисяч квартир соціального житла у 2025 році. Загалом Україні необхідно побудувати близько 1 мільйона таких квартир. 

У січні-лютому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відновлення розпочало будівництво соціального житла.

На пілотному етапі проєкту буде побудовано понад 6000 квартир  для 16-18 тисяч мешканців у 15 громадах, розташованих у центральній та західній Україні.  Загалом перший етап передбачає будівництво 50 тисяч квартир, заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Раніше в Держагенстві пояснювали, що фінансування проєкту частково покриватимуть міжнародні партнери. Зокрема Європейський інвестиційний банк виділив 400 мільйонів євро, з яких половина – це грантові кошти, а половина – кредитні. Втім, за оцінкою Агенства, в Україні необхідно побудувати близько 1 мільйона квартир соціального житла. 

Наразі у місцевих громадах немає фонду соціального житла, хоча в квартирних чергах різного рівня зареєструвалось близько 600 тисяч українців. За словами Шуляк, такий фонд потрібно створювати у кожній громаді.

"Фонд соціального житла громади повинні створювати: можна будувати нове, можна викуповувати старе, можна зробити інвентаризацію: знайти довгобуди, переробити їх, зробити капітальний ремонт, і це буде у власності громади", - пояснила депутатка. 

Загалом нове соціальне житло планують надавати:

  • внутрішньо переміщеним особам;
  • працівникам підприємств, організацій освітньої та медичної сфер (цієї ж громади);працівникам підприємств ЖКГ (з цієї громади);
  • військовослужбовцям (з цієї громади);людям, які потребують підтримки.

Передбачається, що не менше 5% створеного фонду соціального житла може надаватися ВПО похилого віку, особам з інвалідністю, які проживали на територіях, де ведуться активні бойові дії, або майно яких знищене внаслідок таких дій та які є отримувачами соціальної послуги з підтриманого проживання, уточнило ГО "ВПО України".

Приватизація соціального житла не передбачена. ВПО, які офіційно зареєстровані у громаді, де будують таке житло, зможуть претендувати на його оренду за пільговими тарифами. Орендар зможе одержувати пільги та субсидії, в т.ч. субсидію на оплату вартості або частини вартості найму (оренди).

Наразі будівництво планують у 15 містах України. Соціальне житло будуватимуть у таких громадах:

  • Біла Церква, 
  • Бровари, 
  • Буча, 
  • Дрогобич, 
  • Житомир, 
  • Кривий Ріг, 
  • Кропивницький, 
  • Львів, 
  • Нововолинськ, 
  • Полтава, 
  • Рівне, 
  • Тернопіль, 
  • Харків, 
  • Хмельницький, 
  • Черкаси.

Сьогодні Львівська міськрада повідомила про завершення будівництва першого соціального будинку на вул. Миколайчука - для пацієнтів, які постраждали від війни.

Раніше Delo.ua писало про те, що уряд розгорнув житлову реформу. Кабінет міністрів зареєстрував у Раді законопроект №12377 “Про основні засади житлової політики”, який скасовує Житловий кодекс і створює можливості для реконструкції застарілого житлового фонду. 

Автор:
Леся Соловчук