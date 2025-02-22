В Украине появится 50 тысяч социальных квартир: в каких регионах стартует строительство

Министерство развития общин и территорий Украины анонсировало строительство 50 тысяч квартир социального жилья в 2025 году. Всего Украине необходимо построить около 1 миллиона таких квартир.

В январе-феврале Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры восстановление начало строительство социального жилья.

На пилотном этапе проекта будет построено более 6000 квартир для 16-18 тысяч жителей 15 общин, расположенных в центральной и западной Украине. Всего первый этап предусматривает строительство 50 тысяч квартир, заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Ранее в Госагентстве объясняли, что финансирование проекта будут частично покрывать международные партнеры. В частности, Европейский инвестиционный банк выделил 400 миллионов евро, из которых половина – это грантовые средства, а половина – кредитные. Впрочем, по оценке Агентства, в Украине необходимо построить около 1 миллиона квартир социального жилья.

Сейчас у местных общин нет фонда социального жилья, хотя в квартирных очередях разного уровня зарегистрировалось около 600 тысяч украинцев. По словам Шуляка, такой фонд нужно создавать в каждом обществе.

"Фонд социального жилья общины должны создавать: можно строить новое, можно выкупать старое, можно сделать инвентаризацию: найти долгострои, переработать их, сделать капитальный ремонт, и это будет в собственности общины", – пояснила депутат.

В общем, новое социальное жилье планируют предоставлять:

внутренне перемещенным лицам;

работникам предприятий, организаций образовательной и медицинской сфер (этой же общины); работникам предприятий ЖКХ (из этой общины);

военнослужащим (из этой общины); людям, нуждающимся в поддержке.

Предполагается, что не менее 5% созданного фонда социального жилья может предоставляться ВПО пожилого возраста, лицам с инвалидностью, проживавшим на территориях, где ведутся активные боевые действия, или имущество которых уничтожено в результате таких действий и являющихся получателями социальной услуги по поддержанному проживанию, уточнило ОО "ВПО УкраЇни".

Приватизация социального жилья не предусмотрена. ВПЛ, официально зарегистрированные в общине, где строят такое жилье, смогут претендовать на его аренду по льготным тарифам. Арендатор сможет получать льготы и субсидии, в т.ч. субсидию на оплату стоимости или части стоимости найма (аренды).

Сейчас строительство планируется в 15 городах Украины. Социальное жилье будут строить в таких общинах:

Белая Церковь,

Бровары,

Буча,

Дрогобыч,

Житомир,

Кривой Рог,

Кропивницкий,

Львов,

Нововолынск,

Полтава,

Ровно,

Тернополь,

Харьков,

Хмельницкий

Черкасы.

Сегодня Львовский горсовет сообщил о завершении строительства первого социального дома по ул. Миколайчука – для пациентов, пострадавших от войны.

Ранее Delo.ua писало о том, что правительство развернуло жилищную реформу. Кабинет министров зарегистрировал в Раде законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", отменяющий Жилищный кодекс и создающий возможности для реконструкции устаревшего жилищного фонда.