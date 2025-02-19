Правительство запускает большую жилищную реформу: какие грядут изменения

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Раде законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Он упраздняет Жилищный кодекс и создает возможности для реконструкции устаревшего жилищного фонда.

Украина планирует полностью изменить подходы к жилищной политике. В частности, обновится устаревшее жилищное законодательство, до сих пор работавшее по советским нормам и правилам. Об этом заявила глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Депутат признает, что государство заставили заняться жилищной реформой война, которая обнажила жилищную проблематику, а также европейские партнеры. Ведь жилищная сфера также является частью Ukraine Facility – комплексного плана изменений. Согласно обязательствам Украина, чтобы получить 50 млн евро от европейских партнеров, к 2027 году должна изменить в том числе и жилищное законодательство.

По словам Шуляк, жилищная политика дошла до крайнего предела, поэтому государство должно полностью изменить ее подходы.

"По данным специалистов, в разных очередях на жилье сегодня зафиксировано около 600 тысяч украинских семей. Они стоят там по 10-20 лет. Некоторые уже умерли, не дождавшись своего жилья. Во время войны для многих украинцев жилье становится еще менее доступным", — подчеркнула депутат в эфире одного из телеканалов.

Кроме того, отмечает Шуляк, в тени по законам "дикого запада" работает рынок аренды, где нет защиты ни для арендатора, ни для собственника. Усугубляет проблему отсутствие социального жилья и эффективной поддержки ВПЛ. Война, миллионы переселенцев, уничтоженный жилищный фонд — все это стало триггером для обновления жилищной политики из-за законопроекта №12377.

Из государственных жилищных программ активно работает только программа "єОселя", в то же время у "єВідновлення" большие проблемы с финансированием.

Изменения в законодательство нарабатывались более полутора лет — с участием аналитиков, а также международных партнеров, таких как Всемирный банк, структуры ООН.

Жилищная реформа: какие изменения предполагаются

Одним из ключевых пунктов реформы станет отмена устаревшего Жилищного кодекса 1983 года, который, хоть и претерпел многочисленные поправки, в своей основе остается рудиментом прошлого, поясняет Шуляк. Его заменит новый рамочный закон "Об основных принципах жилищной политики".

Кроме того, в законопроекте предлагается:

Ввести четкие категории жилья: социального, муниципального, арендного.

Создать эффективные механизмы обеспечения жильем для нуждающихся граждан (ВПЛ, военнослужащих, многодетных семей и т.п.)

Цифровизация жилищной сферы: создание единой системы учета жилья и программ.

Прозрачные правила аренды и защита прав как владельцев, так и арендаторов.

Закон об "Основных принципах жилищной политики" планируют принять к четвертому кварталу 2025 года. Кроме того, парламент должен проголосовать новые законы о социальном жилье (маркер на 2026 год), об аренде жилья, также внести десятки изменений, регламентирующих работу рынка. В том числе изменения в налоговый кодекс – ведь действующая система налогообложения, в частности, заставляет работать в тени рынок аренды жилья.

Закон позволит цифровизации войти в жилищную сферу. По словам Шуляк, будет создана единая цифровая аналитическая жилищная программа с информацией обо всех действующих жилищных программах — "єВідновлення", "єОселя", региональные, муниципальные программы.

"По задумке законодателей, человек, нуждающийся в решении жилищного вопроса, должен предоставить свои данные, а система в зависимости от доходов и статуса (ВПЛ, военнослужащий, многодетная семья, лицо с инвалидностью) должна предоставить готовые решения — какой программой лучше воспользоваться. Кому-то будет предложено ипотеку, у кого недостаточно средств - система подыщет социальное жилье в конкретном регионе", — объяснила Шуляк.

По ее словам, основная цель реформы — сделать жилье доступным для всех, кто в нем нуждается.

Социальное жилье: кто может претендовать

Несмотря на то, что в очереди стоят сотни тысяч человек, в Украине нет социального фонда жилья, признала Шуляк.

"Надо поставить точку в этом вопросе. У нас нет фонда социального жилья, а очереди есть – и на местном и на центральном уровне. Поэтому эти очереди могут не двигаться годами никоим образом", – подчеркнула депутат.

Закон о социальном жилье будет предусматривать, что каждое общество должно формировать четко понимать свои потребности и каким образом наполнить квартирный фонд. "Это зависит от того, сколько ВПЛ в конкретном обществе, сколько необходимо привлечь молодых специалистов", — подчеркнула председатель партии "Слуга народа".

Претендовать на социальное жилье могут представители многих категорий – ВПЛ, военнослужащие и их семьи, многодетные семьи, лица с инвалидностью.

"Если человек не может себе купить жилье, а в общине есть такой фонд, местные власти будут предоставлять жилье по социальной арендной плате. Мы предполагаем, что он должен составлять не более 30% доходов человека — это практика европейских стран", — пояснила Шуляк.

Для наполнения фонда социального жилья не обязательно его строить – можно использовать и существующий фонд, считает депутат. Этому должен помочь такой инструмент, как закон о всеукраинской инвентаризации жилья.

По ее словам, инвентаризация жилищного фонда уже стартовала по всей стране — в отношении всех долгостроев, зданий, которые можно переформатировать или достроить и использовать как социальное жилье.

Есть ли будущее у хрущевок?

Комплексная реконструкция хрущевок предусмотрена отдельным готовящимся ко второму чтению законопроектом № 6483.

По словам Шуляк, проблематика реконструкции хрущевок изменилась во время войны, ведь именно старый фонд получил значительные разрушения.

Для реализации плана реконструкции необходимо будет принятие параллельно законопроекту о социальном жилье и рынке аренды.

Ранее Елена Шуляк заявляла о том, что проект госбюджета на 2025 год не предусматривает государственного финансирования на программу "єВідновлення", которая компенсирует утраченное жилье в результате военных действий. По словам чиновницы, результат такой политики заключается в том, что внутренние переселенцы не находят себе жилья на контролируемой территории и возвращаются в оккупацию.

Также сообщалось о том, что в Украине создадут базу имущества, в котором никто не проживает, чтобы расселить миллионы ВПЛ. Новый закон предусматривает проведение всеукраинской инвентаризации недвижимости для дальнейшего использования для размещения внутренне перемещенных лиц.



