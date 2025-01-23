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Социальное жилье на 160 квартир: анонсирован новый проект в Бучанской общине
В Бучанской общине стартует масштабный проект строительства социального жилья на 160 квартир.
Об этом заявил мэр города Буча Анатолий Федорук.
О строительстве
В рамках Мироцкого старостата во время выездного совещания со специалистами ГП "Укргосстройэкспертиза" была определена оптимальная локация для четырех пятиэтажек.
Новый жилой комплекс, который должен быть построен в течение двух лет, обеспечит комфортным жильем социальные группы и станет основой для создания нового центра села.
О доступном жилье
Напомним, Государственное агентство восстановления в этом году начинает пилотный проект по строительству социального жилья. Сначала будет построено 6,2 тысяч квартир.
Также в Украине обновляется жилищная политика для реализации права на жилье через социальную аренду, льготную ипотеку и государственно-частное партнерство.
Для обеспечения украинцев доступным жильем, правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".
Сейчас в Украине действуют две программы: "єВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.