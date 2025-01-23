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Социальное жилье на 160 квартир: анонсирован новый проект в Бучанской общине

Социальное жилье на 160 квартир: анонсирован новый проект в Бучанской общине
Определена оптимальная локация для четырех пятиэтажек. Фото: Бучанская ДА.

В Бучанской общине стартует масштабный проект строительства социального жилья на 160 квартир.

Об этом заявил мэр города Буча Анатолий Федорук.

О строительстве

В рамках Мироцкого старостата во время выездного совещания со специалистами ГП "Укргосстройэкспертиза" была определена оптимальная локация для четырех пятиэтажек.

Новый жилой комплекс, который должен быть построен в течение двух лет, обеспечит комфортным жильем социальные группы и станет основой для создания нового центра села.

Фото 2 — Социальное жилье на 160 квартир: анонсирован новый проект в Бучанской общине
Фото 3 — Социальное жилье на 160 квартир: анонсирован новый проект в Бучанской общине
Фото 4 — Социальное жилье на 160 квартир: анонсирован новый проект в Бучанской общине

О доступном жилье

Напомним, Государственное агентство восстановления в этом году начинает пилотный  проект по строительству социального жилья. Сначала будет построено 6,2 тысяч квартир.

Также в Украине обновляется жилищная политика для реализации права на жилье через социальную аренду, льготную ипотеку и государственно-частное партнерство.

Для обеспечения украинцев доступным жильем,  правительство работает над льготными программами "Аренда с правом выкупа" и "Социальная аренда".

Сейчас в Украине действуют две программы: "єВідновлення", предусматривающая выплату компенсаций за разрушенное или поврежденное жилье, и программа льготной ипотеки "єОселя". По ее условиям украинцы могут взять доступный кредит на жилье под 3 или 7%.

Автор:
Ольга Опенько