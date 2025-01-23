Соціальне житло на 160 квартир: анонсовано новий проєкт в Бучанській громаді

У Бучанській громаді стартує масштабний проєкт будівництва соціального житла на 160 квартир.

Про це заявив міський голова міста Буча Анатолій Федорук.

Про будівництво

В межах Мироцького старостату під час виїзної наради з фахівцями ДП "Укрдержбудекспертиза" було визначено оптимальну локацію для чотирьох п'ятиповерхівок.

Новий житловий комплекс, що має бути збудований за два роки, забезпечить комфортним житлом соціальні групи та стане основою для створення нового центру села.

Про доступне житло

Нагадаємо, Державне агентство відновлення цього року розпочинає пілотний проєкт з будівництва соціального житла. Спочатку буде збудовано 6,2 тисячі квартир.

Також в Україні оновлюють житлову політику для реалізації права на житло через соціальну оренду, пільгову іпотеку та державно-приватне партнерство.

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло, та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами українці можуть взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.