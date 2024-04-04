Відмова від радянських принципів: в Україні змінюватимуть житлову політику за стандартами ЄС

В Україні працюють над оновленням житлової політики – її реформа дозволить ефективно реалізовувати право українців на житло різними способами, зокрема через механізми соціальної оренди, пільгової іпотеки та державно-приватного партнерства для будівництва доступного житла.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Україна відмовляється від радянських принципів у житловій політиці

"Зараз ми підійшли до необхідності оновити нашу житлову політику в цілому — на принципах прозорості, підзвітності та зрозумілих і чесних правилах для всіх. На жаль, чинне законодавство й досі ґрунтується на принципах та засадах комуністичного часу. Непрозорість розподілу житла, безнадійні черги на отримання квартири, безгосподарне ставлення до свого житла — усе це маємо залишити в минулому", — наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, в основі змін – робота над законопроєктом про основні засади житлової політики. Для фіналізації документу протягом квітня поточного року проведуть масштабні публічні консультації, під час яких зберуть зауваження і пропозиції до законопроєкту усіх стейкхолдерів і громадськості, без яких неможливе створення сучасного і ефективного законодавства.

Законопроєкт покликаний вирішити три основні задачі:

Створити умови для реалізації українцями права на житло. Це може бути або придбання житла, або його будівництво, або соціальна оренда, для використання може бути створений спеціальний житловий фонд;

Забезпечити прозору і зрозумілу житлову політику, де кожен чітко усвідомлює, що робить держава для підтримки громадян у вирішенні житлового питання та як скористатись цією підтримкою;

Використовувати для цих завдань найсучасніші і найефективніші європейські практики у цій сфері.

"Необхідно створити умови для реалізації права на житло. Насамперед — для соціально вразливих категорій на принципах прозорості, підзвітності та зрозумілих і чесних правилах для всіх. Також спільно з міжнародними партнерами ми розпочинаємо роботу над житловою Стратегію. Документ окреслюватиме цілі та бачення розвитку сектору впродовж наступних 5-7 років, систематично визначатиме та усуватиме проблеми у секторі та забезпечить виконання вимог ЄС ", - пояснив Кубраков.

За словами голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, питання забезпечення українців житлом через війну стоїть надзвичайно гостро - українці не можуть повернутися додому, оскільки їм немає куди повертатися. Тож наявність житла буде сприяти розвитку їх потенціалу, а це в свою чергу позитивно впливатиме на розвиток країни - у тому числі на її економіку, що і надважливо під час війни.

"Наша мета - скасувати радянську ідеологію так званого "житлового питання", коли його вирішенням була квартирна черга, яка, по суті, була чергою заради черги. Можна було десятиліттями стояти в ній і нічого не отримати. Ми дамо людям розуміння, що житлова політика - це не облік на квартирній черзі, а можливості отримати житло різними способами: або побудувавши його, або придбавши, або орендувавши. І все це на доступних умовах", - підкреслила Шуляк.

Народна депутатка додала, що напрацювання законопроєкту, які відбувались при безпосередній участі Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, вже опубліковані на сайті Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наступний етап - публічні консультації, в ході яких всі стейкхолдери, причетні до створення житлової політики і, головне, громадськість, для якої ця проблема нагальна, зможуть долучитися до його обговорення, щоб з‘ясувати, як саме його слід доопрацювати і покращити заради отримання ефективного інструменту.

"Публічні консультації - надзвичайно потужний інструмент, який вже допоміг нам у покращенні програми компенсацій за пошкоджене і знищене в результаті російскої збройної агресії житло єВідновлення. На основі опитування всіх причетних до програми груп людей - отримувачів компенсації, її розробників і виконавців, ми зуміли побачити її слабкі місця і вже їх врегулювали. Тим самим, єВідновлення зараз може вважатися однією з найефективніших і найуспішніших державних програм. Уже отримали виплати майже 50 тис громадян. Сподіваємось на такий же результат і у напрямку успішної житлової політики", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що публічні консультації будуть складатися з трьох сесій на платформі Zoom, до участі в яких запрошуються ветерани, молодь, ВПО, громадяни, які стоять у черзі на отримання житла, керівники ОСББ та представники ОМС та асоціацій, нардепи, представники профільних міністерств, ГО, міжнародних організацій, фінансових установ, науковці та експерти з питань житлової політики, судді та юристи з питань житлового права та всі зацікавлені громадяни.

Уряд планує забезпечити українців доступним житлом

Для забезпечення українців доступним житлом, уряд працює над пільговими програмами "Оренда з правом викупу" та "Соціальна оренда".

Наразі в Україні діють дві програми: "єВідновлення", що передбачає виплату компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло та програма пільгової іпотеки "єОселя". За її умовами фактично кожен українець може взяти доступний кредит на житло під 3 або 7%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com