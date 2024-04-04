Кличко знайшов рішення, як забезпечити переселенців житлом на загальнодержавному рівні: що пропонує

Мер Києва Віталій Кличко пропонує законодавчо відновити норму про безоплатну передачу забудовниками частини квартир у зведених будинках громаді, щоб ті могли забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Забезпечення ВПО житлом лишається найбільшою проблемою

Зазначається, що наразі в Києві обліковується понад 410 тисяч внутрішньо переміщених осіб, із них понад 211 тисяч зареєстровано після 24 лютого 2022 року.

«Київ готовий допомагати ВПО з житлом, утім ми потребуємо законодавчих змін. Сьогодні гарантоване державою право на забезпечення житлом для низки пільгових категорій органи місцевого самоврядування фактично реалізовують замість держави з місцевих бюджетів", - зауважив Кличко.

Він нагадав, що у 2011 році Верховна Рада України звільнила забудовників від передачі частини житлової площі, окрім пайового внеску, а у 2021 році скасовано і його. Це позбавило органи місцевого самоврядування можливості забезпечувати житлом пільговиків.

Тому, як зауважив очільник столиці, потрібно внести зміни до цілої низки законів та нормативно-правових актів.

"Київ продовжуватиме робити все для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, та готовий взяти участь у підготовці необхідних проєктів рішень", – підкреслив Кличко.

Він нагадав, що для забезпечення внутрішніх переселенців житлом, що лишається найбільшою проблемою, Київ реалізував та розпочав низку проєктів. Для їхнього тимчасового проживання закуплено 113 квартир, у які вселено 379 осіб. Ще 567 квартир закупили для передачі в оренду з правом переважного викупу строком до 10 років пільговим категоріям, зокрема і ВПО, які потребують житла.

Що пропонує Кличко

Кличко у своїх листах до голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра України та уповноваженого з прав людини при Верховній Раді звернув увагу на необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми, зокрема на загальнодержавному рівні.

Він запропонував інтегрувати з відповідними базами даних і публічними електронними реєстрами Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб; запровадити електронний кабінет внутрішньо переміщених осіб та інтегрувати його в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб; створити єдину базу житлових та інших приміщень, придатних для тимчасового проживання (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Також мер наголосив на потребі внести зміни до:

Житлового Кодексу України;

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів в частині чіткого визначення повноважень державних органів влади та місцевого самоврядування;

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Також Кличко запропонував прийняти:

Державну цільову програму забезпечення житлом, зокрема внутрішньо переміщених осіб;

Державну програму інтеграції внутрішньо переміщених осіб, де чітко визначити термін «інтеграція внутрішньо переміщених осіб»;

Порядок міжгалузевої взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, спрямованих на надання допомоги внутрішньо переміщеним особам;

Протокол (механізму) оцінки потреб та збору даних внутрішньо переміщених осіб для їх подальшого задоволення з урахуванням критеріїв уразливості.

Крім того, мер Києва наголосив, що потрібно відновити обов’язок замовників об’єктів будівництва (інвесторів) передавати безоплатно до комунальної власності відповідного населеного пункту визначену частину житлових приміщень у зведеному будинку для забезпечення соціальним житлом осіб, яким таке право надано державою.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розробили новий інструмент підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидію на оренду житла. Його запровадження очікується у червні.

Розмір субсидії враховуватиме вартість оренди у певному регіоні або населеному пункті країни.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

кількості осіб у родині, яка орендує житло;

доходів домогосподарства;

і, відповідно, – спроможності оплачувати рахунки за оренду самостійно.

"Чим нижчими є доходи, тим вищий відсоток вартості оренди буде покривати субсидія", - пояснюють в Мінсоцполітики.