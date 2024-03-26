Усе про житлові програми для військових: як працюють черги, субвенції та іпотеки

У черзі на житло перебуває десятки тисяч українських військовослужбовців. Delo.ua з'ясувало, які реальні можливості отримання житла для військових, хто має першочергове право на отримання квартири від держави, а також які пільгові умови на отримання іпотеки для захисників.

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Житло і військові до недавніх пір в Україні були складно поєднувані поняття. Хоч за законом військовим з родинами виділяли службові приміщення, отримати житло для постійного проживання було на межі фантастики. Силовики роками простоювали у квартирних чергах, живучи в казармах та гуртожитках. Також не прийнято було видавати іпотеку військовим (як і морякам) - через ризики неповернення позики.

За розрахунками Міноборони, ще до повномасштабного вторгнення було потрібно близько 78 років для забезпечення житлом військових черговиків. У 2021 році на квартирному обліку перебували 45 тисяч військових. Часто представники ЗСУ добровільно відмовлялися ставати до черги, бо вважали варіант отримання власної квартири від держави безнадійним.

Лише через війну в останні роки почали з’явились програми, які дозволяють отримати або купити квартиру за пільговими умовами.

За загальним правилом військовослужбовці строкової служби та призвані на службу під час мобілізації, розміщуються в казармах згідно із Статутом внутрішньої служби ЗСУ. За ними зберігається житло, яке вони займали до призову. Вони не можуть бути зняті з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (п.1 ст.12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»).

Житло для військових: хто має право на квартиру від держави

Забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх родин регулюється Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»( п.3 ст. 12). Кошти на таке житло виділяються з держбюджету в порядку, визначеному Кабінетом міністрів, зокрема Постановою № 1081 від 3 серпня 2006 р.

За словами військової адвокатки, керівника АБ "Панфілова та Партнери" Дар'ї Панфілової, цей порядок визначає механізм забезпечення житлом військовослужбовців – осіб офіцерського (у тому числі тих, хто проходить службу за призовом), старшинського і сержантського, рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби) ЗСУ, інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів спецпризначення та Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, розвідувальних органів, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, у тому числі звільнених в запас або у відставку, що залишилися перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військових частинах після звільнення та членів їх сімей.

Також програми з виділення житла розраховані на такі категорії військовослужбовців:

військові, які мають вислугу на службі понад 20 років, та членам їх сімей.



військові, які отримали першу чи другу групу інвалідності внаслідок участі бойових дій;

члени сімей загиблих за Україну воїнів;

учасники бойових дій ВПО;

учасники бойових дій на території інших держав;

особи з інвалідністю внаслідок війни I та II груп;

члени сімей померлих учасників бойових дій на території інших держав;

учасники Революції гідності.

Державні програми для військових. Хто має першочергове право на житло

У переліку осіб, на які поширюється дія Закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, є як учасники бойових дій, так і особи з інвалідністю внаслідок війни та ветерани війни. Відповідно до п. 14 ст. 12 цього закону їм надається право на першочергове забезпечення помешканням у разі якщо вони потребують поліпшення житлових умов.

Учасники бойових дій з пораненням, контузією чи каліцтвом при виконанні військової служби, забезпечуються протягом двох років із дня взяття на квартирний облік за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, органами центральної виконавчої влади, підприємствами та установами у розпорядження місцевих рад та адміністрацій. А особи з інвалідністю I групи з числа УБД на території інших країн – протягом 1 року.

Учасники бойових дій можуть претендувати на отримання житла за наявності таких підстав:

проживання в приміщенні, що не відповідає санітарно-технічним вимогам – це підтверджується актом обстеження стану будинку, техпаспортом, де вказана зношеність приміщення, іншими документами, які підтверджують необхідність проведення капремонту;

якщо нинішнє житло менше за встановлений законом розмір площі;

наявність тяжких форм захворювання, у зв’язку з чим військовослужбовець не може проживати в комунальній квартирі;

проживання в гуртожитку або за договором піднайму в будинках державного житлового фонду;

проживання протягом не менше 5 років у квартирі за договором оренди в будинках.

У позачерговому порядку в разі потреби поліпшення житлових умов приміщення надаються особам, які:

звільнені з військової служби і визнані особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії чи каліцтва отриманого під час виконання служби;

сім’ї військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час виконання військових обов’язків - за місцям їх перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

військовослужбовці, які перебувають у «квартирній черзі», звільненим зі служби, в запасі, або відправлені у відставку за віком чи станом здоров’я.

Житлові програми для військових: черга та субвенції - як це працює

Міністерство у справах ветеранів сьогодні веде чотири державні програми з покращення житлових умов – це субвенції для різних категорій громадян-учасників бойових дій.

За словами першого заступника Міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, у 2024 році Мінветеранів вже завершило розподіл субвенцій на виплату грошової компенсації для придбання житла за чотирма бюджетними програмами в обсязі 5,7 мільярда гривень.

«Це цільові кошти, на які можна придбати лише житло. Після придбання особа має його приватизувати. Надалі органи місцевого самоврядування звітують нам, що така особа вже не потребує житла. За рішенням уряду з 2022 року цією субвенцією можна скористатись по всій території України за місцем реєстрації. Термін реалізації коштів для придбання житла — пів року після скасування воєнного стану», — пояснив Порхун в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

З розрахунку на 5,5 млрд грн компенсацію за житло цьогоріч мають отримати близько 2500 осіб від загальної потреби у 5000 на поточний рік. Це зокрема:

особи з інвалідністю 1 та 2-ї групи з числа учасників АТО/ООС і родини️ загиблих - на цю категорію передбачено 3 млрд грн (програма згідно з Постановою Кабміну № 719).

ВПО з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю 3-ї групи – передбачено, 2,3 млрд грн (Постанова КМУ № 280).

особи з інвалідністю 1 та 2-ї групи з числа учасників бойових дій на території інших держав – передбачено 400 млн грн (Постанова КМУ №216).

Окрема програма, яка регулюється урядовою постановою № 206, стосується забезпечення житлом учасників Революції гідності.

Усім категоріям заявників надають житловий сертифікат – цифровий документ, за яким держава зобов’язується профінансувати обране житло. Варіант придбання житла можна обирати самостійно – інвестувати в новобудову або купити на вторинному ринку.

Після розподілу субвенцій у місцеві бюджети відповідно до поданих потреб виплата грошової компенсації за житло здійснюється отримувачам на спеціальні рахунки. Після отримання коштів особи можуть придбати житлові приміщення, які вони попередньо обрали самостійно.

«До 15 квітня регіони мають сформувати та подати відомості про потребу в житлі Міністерству в справах ветеранів. Приблизно у червні розпочнеться розподіл цих коштів по регіонах», – зазначила народна депутатка Ірина Борзова.

Депутатка зауважила, що головною умовою отримання державної компенсації на купівлю житла є взяття на квартирний облік. Рішення про це приймає виконавчий комітет місцевої ради.

На сьогодні у загальній черзі на житло перебуває 35 тисяч ветеранів війни.

Із заявою про взяття на квартирний облік треба звернутися до ЦНАПу за місцем проживання. Протягом 30 днів виконавчий комітет місцевої ради ухвалює рішення і надає заявнику письмову відповідь, а також номер у черзі, пояснила парламентарка.

«Житло можуть надавати не тільки за державними програмами, це можуть робити органи місцевого самоврядування. Важливо, щоб поряд з державною підтримкою місцева влада за можливістю приймала програми підтримки та виділяла кошти з місцевого бюджету на підтримку ветеранів», – підсумувала Борзова.

Депутатка зазначила, що особи з інвалідністю, ветерани, які отримали контузію або інвалідність внаслідок бойових дій, мають отримати житло або грошову компенсацію протягом двох років з моменту взяття на квартирний облік.

Постанова №280: житло для військових-переселенців

Утім, оформлення державних програм - завжди нелегка справа. Ось як, наприклад працює досить популярна програма за постановою КМУ №280 “Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

У випадку згоди на отримання виплат, військовослужбовець, відштовхуючись від суми субвенції починає шукати квартиру, відкриває рахунок, на який мають надійти виділені гроші по 280 постанові. При цьому рієлтори радять відкривати рахунки у тому ж місці, де купується житло.

Подати документи в банк варто напередодні купівельної угоди. Якщо органи соцзахисту знаходяться в іншому місті, краще домовитись про погодження документів через електронну пошту - від цього залежить швидкість видачі коштів.

Як розповіла в коментарі Delo.ua президент Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, оформлення угоди у цьому випадку не таке дороге, як, наприклад, за програмою "єОселя". Але процедура має свої особливості, оскільки вимагає участі органів соцзахисту.

Зокрема після підписання угоди про купівлю-продаж документи слід негайно подати в органи соцзахисту та банк, уповноважений державною програмою.

"Виникає момент, коли право власності на житло перейшло до покупця, а кошти покупець не отримав, бо держава ще не виділила. Ця пауза може тривати від одного до пяти робочих днів", - пояснила рієлторка.

Тому якщо військовослужбовець отримує субвенцію за постановою №280 в одному регіоні, а купує квартиру в іншому - це проблема. Необхідно після завершення угоди документи-оригінали привезти у соцстрах на погодження. Тільки після цього в банку знімається обмеження і починається виплата грошей.

"Якщо це Житомир - Київ, ще можна встигнути за день. Але був випадок, коли це був Харків - Київ, і ситуація з видачею коштів була на межі. Якщо із соцстрахом домовились - відправили їм скан копії з пошти нотаріуса, то банк відмовив. Довелося швидко виписувати доручення до рієлтора, він виїхав до Харкова. Йому пощастило, що в цей день не було тривог і державні органи працювали за графіком. Угода не зірвалась - гроші перерахувались на рахунок продавця", - пояснила Гайдамаха.

Плюсом постанови №280 є те, що якщо людина підпадає під пільгову категорію 3% по "єОселі", можна ці дві програми поєднувати. Наприклад, якщо добрати іпотеку, якщо бракує виділених коштів на купівлю квартири.

Як військовому стати на квартирний облік і які необхідні документи

Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно до статті 34 Житлового кодексу України. Так, потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

забезпечені житловою площею нижче за рівень, що визначається в порядку, встановлюваному цим Кодексом та іншими актами законодавства України;

які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам

які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік захворювань затверджується центральним органом виконавчої влади;

які проживають за договором піднайму житла в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму;

які проживають тривалий час за договором оренди в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

які проживають у гуртожитках.

Також такими, що потребують поліпшення житлових умов також визнаються:

військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають в одній квартирі по дві і більше сім’ї незалежно від родинних відносин, та особи різної статі старші за 9 років, крім подружжя;

військовослужбовці з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни, визначених у п. 11, 12 ч.ІІ ст. 7 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей;

члени сімей загиблих, визначені абзацами шостим та восьмим пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

військовослужбовці та члени їх сімей, які були забезпечені житловими приміщеннями на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження,- із урахуванням вимог законодавства України щодо тимчасово окупованих територій.

Заяву на взяття квартирний облік подається у виконком сільської, міської чи райради, за місцем проживання, а для ВПО – за місцем перебування. Документ підписують члени сім’ї, які разом проживають. Юристи рекомендують зазначити у заяві те, що військовослужбовці або ж члени їх родин мають пільги або право на першочерговість.

До пакету обов’язкових документів порядку додаються такі документи:

заява про взяття на квартирний облік;

довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (форма 3, видає ЖЕО);

копія посвідчення УБД/інваліда війни/члена сім’ї загиблого;

довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);

копії паспорту (свідоцтва про народження) та ідентифікаційного коду всіх членів сім’ї.

Окрім того, залежно від підстави постановки на облік можуть знадобитися:

акт обстеження житлових умов;

оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність тяжкої форми хронічного захворювання;

довідка про участь в АТО;

копії посвідчень;

довідка соцзахисту про перебування на обліку в Єдиному держреєстрі осіб, які мають право на пільги;

копії довідок про перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (для ВПО);

довідка/виписка з рішення виконкому місцевої ради про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та технічним нормам;

інші документи при необхідності запитуються виконкомом місцевої ради або адміністрацією підприємства, установи, організації;

копія договору піднайму/найму жилого приміщення;

копія технічного паспорту квартири або копії сторінок техпаспорту будинку, свідоцтво про право власності.

Стати на облік військовослужбовець може також, подавши командиру військової частини рапорт, який реєструється у службі діловодства частини.

Разом з рапортом подаються інші "житлові" документи, передбачені спеціальним порядком (постанова КМУ № 1081), також витяг з послужного списку військовослужбовця. Документи направляються до житлової комісії військової частини для прийняття рішення про зарахування на облік.

Як отримати компенсацію за піднайм житла?

Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, Служби безпеки, розвідувальних органів, військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки за піднайом ними житлових приміщень, затверджений постановою КМУ № 450.

Для отримання компенсації за піднайм житла військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини. Разом з рапортом військовослужбовець подає документи згідно з переліком, встановленим Порядком виплати грошової компенсації військовослужбовцям за піднайм житла та його оренду, зокрема:

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію в Держреєстрі фізосіб – платників податків військовослужбовця та членів його сім’ї;

витяг з Держреєстру речових прав на нерухоме майно та бюро технічної інвентаризації про майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання, видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який проживає разом з ним (військовослужбовці частин, які дислокувалися в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і які переміщені з місць попередньої дислокації, подають довідку про склад сім’ї, видану командиром частини);

копії свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану квартирно-експлуатаційним органом (службою) Міноборони, Нацгвардії, відповідним підрозділом СБУ, розвідувальними органами, Держприкордонслужби, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території України та тимчасово окупованих населених пунктів).

Грошова компенсація виплачується з дня реєстрації поданого в установленому порядку рапорту на ім’я командира частини. Крім того, для отримання компенсації реєстрація місця проживання військових та членів їхніх сімей за місцем проходження військової служби є не обов’язковою.

Водночас компенсація для забезпечення житлом військовим не надається за умов:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житла, яке відповідає санітарним і технічним вимогам, площа якого перевищує мінімальні норми, або ж є забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання (грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення), або проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку, в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження. Перелік населених пунктів визначається Міноборони, МВС, МОН, СБУ, розвідувальними органами, Адміністрацією Держспецзв’язку, ДКА та Управлінням державної охорони;

нездачі службового житлового приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби, крім осіб, які прибули з тимчасово окупованої території і населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють;

штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов шляхом обміну займаного приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання житлового будинку, а також внаслідок вилучення житлового приміщення, використовуваного для провадження господарської діяльності промислового характеру, в населених пунктах, – протягом п’яти років з моменту вчинення таких дій.

Іпотека єОселя: чому одні військовослужбовці платять 3%, а інші - 7%

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, як для інших категорій силових відомств, ставка становить 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та всіх інших українців без власного житла — 7%.Таким чином держава намагається стимулювати перехід на контракт. При цьому, якщо у військовослужбовця закінчується контракт, його 3% перетворюються на 7%.

Мінімальний початковий внесок по обох програмах — 20%, а строк кредиту — 20 років.

Щоб претендувати на іпотеку, військовослужбець має відповідати певним критеріям:

вік від 18 до 70 років на дату оформлення кредиту;

бути платоспроможним,

не мати власного житла або воно менше ніж 52,5 кв. м плюс 21 м на кожного наступного члена сім’ї;

якщо житло заявника розташоване в районі бойових дій чи на тимчасово окупованій території;

не бути залученим в інших державних програмах із забезпечення житлом.

Дотого ж, військові та деякі пільгові категорії можуть скористатися програмами компенсації відсотків для військових у деяких регіонах України. За останній місяць низка обладміністрацій заявили, що частково компенсуватимуть ставки за програмою "єОселя". Банки-учасники уклали договори з низкою ОДА і місцевою владою.

На сьогодні вже в семи регіонах держави доступні програми часткової компенсації іпотечних кредитів в межах "єОселі". Місцева влада Закарпатської, Одеської, Львівської, Чернівецької областей та міста Кривого Рогу компенсовує представникам окремих категорій позичальників відсотки за кредитом. Миколаївська обласна та Тернопільська місцева влада частково відшкодовують перший внесок.

Така допомога спрямована переважно на військовослужбовців ЗСУ, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, ветеранів або тих, хто були звільнені з російського полону. Кожен з регіонів, які вже долучилися до програм компенсацій, обрали власний формат допомоги з купівлею житла за програмою "єОселя":

Закарпаття: компенсація 3% річних військовослужбовцям ЗСУ за контрактом та особам з інвалідністю внаслідок війни;

Одещина: компенсація 3% для контрактників та силовикам;

Львівщина: компенсація 3% військовослужбовцям ЗСУ за контрактом та силовикам, ветеранам війни та УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни;

Буковина: компенсація 3% військовослужбовцям ЗСУ за контрактом та силовикам, ветеранам війни та УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни та ВПО;

м. Кривий Ріг: компенсація 3% військовослужбовцям ЗСУ та силовикам;

Миколаївщина: часткове відшкодування першого внеску військовослужбовцям ЗСУ, які перебували у полоні РФ;

Тернопіль: часткове відшкодування першого внеску контрактникам та силовикам.

За словами рієлторів іпотека "єОселя" дуже популярна серед військових. Позичальники з лютого 2024 можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.

Втім, як зазначила у коментарі Delo.ua Ірина Шапка з іпотечної агенції нерухомості DODOMU, для самих військовослужбовців не зрозуміло, чому пільгові умови іпотеки для контрактників і срочників відрізняються.

"Срочники почуваються ображеними і не розуміють, чому так: в одному окопі сидять, їдять з одної тарілки, воюють пліч-о-пліч, а одним 3%, іншим - 7%. У нас позичальниками виступають і ті, й інші. Адже раніше військові взагалі не мали права брати іпотеку під житло. Бо вважалось ризиком, що вони могли надовго піти на службу і не виплачувати за відсотками", - пояснила Ірина Шапка.

Нормативна площа житлового будинку, на придбання якого надається кредит, має становити для сім’ї з однієї особи (одинока особа) не більш як 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї. Тобто родина із трьох людей може отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв. метра.

Подати заявку на програму можна через "Дію", дані автоматично підтягуються з реєстрів. Далі надіслати заявку в один чи кілька банків, "Дія" сповістить про попереднє рішення.

Плюсом "єОселі", окрім низької ставки, вважається те, що вартість житла зафіксована в гривні, на неї не впливатиме коливання курсу долара. Мінусом державної іпотеки є дороге оформлення і дуже обмежений вибір квартир.

Оренда "власного житла" під викуп: які пільги для військових

У програмі оренди з переважним правом викупу заявлено, що взяти участь у ній можуть усі охочі. Але найкращі умови передбачені для учасників бойових дій та їхніх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на квартирному обліку в Києві (для громадян, які потребують поліпшення житлових умов) - для них орендна плата буде вдвічі меншою.

Ініціатор проєкту КП "Фінансова компанія Житло-інвест" пропонує для оренди з можливістю викупу вже збудовані та введені в експлуатацію квартири та готові для проживання - з ремонтом. У квартиру можна заїжджати одразу після підписання орендної угоди - треба лише завести меблі.

Процедура оформлення оренди з правом викупу набагато простіша, ніж в тій же "єОселі". Угода не передбачає особливої тяганини з документами. Водночас виплати за житло перевищують вартість іпотеки за програмою "єОселя", адже у цьому випадку військовослужбовець буде змушений споачувати як вартість житла, так і його оренди.