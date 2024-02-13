Низка обладміністрацій будуть частково компенсувати ставки за програмою "єОселя"

Державні ПриватБанк, Ощадбанк і Укргазбанк, які є лідерами з іпотечного кредитування в рамках державної програми "єОселя", уклали договори з низкою обласних військових адміністрацій і місцевою владою про часткову компенсацію ставки, переважно на 3 відсоткові пункти.

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Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення цих банків.

Зазначається, що ПриватБанк підписав такі угоди з Криворізькою міською радою, Одеською та Львівською обладміністраціями.

У пресслужбі банку додали, що підписаний договір дасть можливість нашим захисникам отримати житло в кредит безвідсотково - 3% річних виплачуватиметься за рахунок коштів обласного бюджету.

Разом з тим, Криворізька міськрада компенсуватиме ставку також для правоохоронців, медиків, учителів, наукових або науково-педагогічних працівників.

У ПриватБанку наголосили, що планується підписання аналогічного договору з Чернівецькою обладміністрацією.

Ощадбанк домовився про компенсацію відсоткової ставки з чотирма обладміністраціями: Одеською, Львівською, Закарпатською та Чернівецькою, а також Криворізькою міськрадою.

Компенсація відсоткової ставки надаватиметься різним пільговим категоріям громадян в залежності від умов, узгоджених з кожною обладміністрацією або міськрадою.

"Ощад готовий до співпраці з іншими органами місцевої влади", - повідомили в пресслужбі банку.

Укргазбанк має аналогічні угоди із Закарпатською, Одеською, Чернівецькою та Львівською обладміністраціями.

У Сенс Банку повідомили, що підписання угод із місцевими адміністраціями наразі лише в планах фінустанови, тоді як у Глобус Банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна" повідомили, що банк таких партнерських програм ще не укладав.

Державний Укрексімбанк відмовився відповідати на запитання про співпрацю з обладміністраціями щодо компенсації іпотечної ставки, а від сьомого учасника програми "єОселя" - Скай Банку, агентство поки що не отримало відповіді.

За даними оператора програми "Укрфінжитло", Ощадбанк посідає лідерську позицію за кількістю та сукупною сумою позик іпотечного кредитування за держпрограмою "єОселя": за рік він видав 2856 кредитів, обсяг яких становив 4 млрд 317,1 млн грн.

Друге місце на ринку посідає ПриватБанк із 1547 виданих кредитів на суму 2 млрд 696,3 млн грн, третє - Укргазбанк із 1547 кредитів на 2 млрд 520,5 млн грн.

Нагадаємо, нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя" запрацювала 3 жовтня 2022 року. Спочатку долучитись до програми могли лише пільгові категорії - у першу чергу військові та бюджетники. Та з 1 серпня 2023-го уряд розширив програму – тепер учасники бойових дій, ветерани, переселенці, інших громадян, які не мають у власності житла або хочуть збільшити його площу можуть отримати кредит під 7%.

На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки й оборони, медпрацівники, педагоги, наукові працівники.

У 2023 році українські банки надали 6114 іпотечних кредитів на загальну суму 9,1 млрд грн. Лідируючі позиції за кількістю виданих іпотечних кредитів посіли Київ та Київська область з 2664 угодами на суму 4,5 млрд грн, що становить 50% від усіх кредитів по країні.

Зазначимо, що з початку старту програми "єОселя" понад 7 тис. родин отримали 10,7 млрд гривень іпотечних кредитів. Лише протягом першого тижня лютого-2024 українці отримали за програмою 144 кредити на 232 млн грн.

Фото: ua.depositphotos.com