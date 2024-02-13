Ряд обладминистраций будут частично компенсировать ставки по программе "єОселя"

Государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк, являющиеся лидерами по ипотечному кредитованию в рамках государственной программы "єОселя", заключили договоры с рядом областных военных администраций и местными властями о частичной компенсации ставки, преимущественно на 3 процентных пункта.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщения этих банков.

ПриватБанк подписал такие соглашения с Криворожским городским советом, Одесской и Львовской обладминистрациями.

В пресс-службе банка добавили, что подписанный договор позволит нашим защитникам получить жилье в кредит беспроцентно - 3% годовых будет выплачиваться за счет средств областного бюджета.

Вместе с тем Криворожский горсовет будет компенсировать ставку также для правоохранителей, медиков, учителей, научных или научно-педагогических работников.

В ПриватБанке подчеркнули, что планируется подписание аналогичного договора с Черновицкой обладминистрацией.

Ощадбанк договорился о компенсации процентной ставки с четырьмя обладминистрациями: Одесской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой, а также Криворожским горсоветом.

Компенсация процентной ставки будет предоставляться разным льготным категориям граждан в зависимости от условий, согласованных с каждой обладминистрацией или горсоветом.

"Ощад готов к сотрудничеству с другими органами местных властей", - сообщили в пресс-службе банка.

Укргазбанк имеет аналогичные соглашения с Закарпатской, Одесской, Черновицкой и Львовской обладминистрациями.

В Сенс Банке сообщили, что подписание соглашений с местными администрациями только в планах финучреждения, тогда как в Глобус Банке на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что банк таких партнерских программ еще не заключал.

Государственный Укрэксимбанк отказался отвечать на вопрос о сотрудничестве с обладминистрациями по компенсации ипотечной ставки, а от седьмого участника программы "єОселя" - Скай Банка, агентство пока не получило ответа.

По данным оператора программы "Укрфинжилье", Ощадбанк занимает лидерскую позицию по количеству и совокупной сумме займов ипотечного кредитования по госпрограмме "єОселя": за год он выдал 2856 кредитов, объем которых составил 4 млрд 317,1 млн грн.

Второе место на рынке занимает ПриватБанк с 1547 выданных кредитов на сумму 2 млрд 696,3 млн грн, третье – Укргазбанк с 1547 кредитов на 2 млрд 520,5 млн грн.

Напомним, новая государственная программа доступного кредитования для украинцев "єОселя" заработала 3 октября 2022 года. Сначала присоединиться к программе могли только льготные категории – в первую очередь военные и бюджетники. Но с 1 августа 2023-го правительство расширило программу – теперь участники боевых действий, ветераны, переселенцы, другие граждане, не имеющие в собственности жилья или желающие увеличить его площадь, могут получить кредит под 7%.

На льготную ипотеку под 3% годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные работники.

В 2023 году украинские банки предоставили 6114 ипотечных кредитов на общую сумму 9,1 млрд. грн. Лидирующие позиции по количеству выданных ипотечных кредитов заняли Киев и Киевская область с 2664 сделками на сумму 4,5 млрд грн, что составляет 50% всех кредитов по стране.

Отметим, что с начала старта программы "єОселя" более 7 тыс. семей получили 10,7 млрд гривен ипотечных кредитов. Только в течение первой недели февраля-2024 украинцы получили по программе 144 кредита на 232 млн грн.

Фото: ua.depositphotos.com