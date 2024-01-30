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Расширение программы "єОселя": теперь можно покупать дома, дуплексы и таунхаусы
С сегодняшнего дня по программе “єОселя” можно покупать частные дома и таунхаусы: как подать заявку.
Вступили в силу изменения в условия получения льготных ипотечных кредитов по программе "єОселя", благодаря чему заемщики уже могут покупать не только квартиры, но и жилые дома или таунхаусы .
Как отметили на портале "Дія", программа доступного кредитования от государства масштабировалась. Теперь украинцы смогут приобрести по программе не только квартиры, но и частные дома, дуплексы и таунхаусы.
Отмечается, что размер жилья не должен превышать 62,5 кв. метра на одного человека, плюс 21 кв. метр на каждого следующего члена семьи. Дом должен быть построен не более 3 лет назад.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также стоит учесть, что дачные и садовые дома недоступны для оформления ипотеки.
"Кроме того, добавили еще одно обновление — для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и членов их семей выбор жилья стал шире. Они могут приобрести квартиру под 7% годовых в Киеве и областных центрах в домах до 10 лет "Или же в зданиях всех возрастов в других населенных пунктах - районных центрах, небольших городах и селах", - поясняется в приложении "Дія".
Это условие также действует для военнослужащих по контракту, силовиков, педагогов, медиков и ученых - они могут взять кредит под 3% годовых.
Как купить частный дом по программе "єОселя"
Чтобы получить выгодные условия кредитования на жилье по программе "єОселя", необходимо подать заявление в приложении "Дія". Для этого нужно:
- авторизоваться в приложении;
- в меню Сервисы выбрать "єОселя" и нажать Начать;
- выбрать категорию покупателя;
- указать информацию в заявлении (семейное состояние, данные о детях, жилой недвижимости, доходе и т.п.);
- далее уточнить данные о жилье, которое хотите приобрести;
- выбрать один или несколько банков, в которые хотите отправить заявление на рассмотрение, чтобы получить предварительное решение о сумме возможного кредита;
- проверить, подписать и отправить заявление.
После обработки заявления получите уведомление от выбранного банка или банков о предварительном решении по выдаче кредита.
Как отметила в Facebooк Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, теперь стала доступна ипотека на частные дома в один клик.
"В сумме семья из трех человек может получить кредит на дом площадью до 104,5 кв. метров. Она может быть и больше, если семья во время первого взноса покроет также разницу между предельной и реальной квадратурой", - пояснила Свириденко.
Кроме этого, вице-премьер анонсировала "еще одну хорошую новость" по программе, которую следует ожидать уже вскоре.
"Надеемся, парламент поддержит законопроект, который позволит вносить первый взнос за «єОселю» за счет жилищного сертификата "єВідновлення", - добавила чиновница.
Программа "єОселя" заработала в октябре 2022 года. За это время уже 6916 украинских семей приобрели собственные дома более чем на 10,4 млрд грн. На первом этапе льготная ипотека со ставкой 3% была доступна отдельным категориям украинцев — военнослужащих по контракту, защитников Украины, силовиков и членов их семей, а также медиков, педагогов, ученых, работающих в государственном и коммунальном секторах.
С августа прошлого года программа масштабировалась — и льготный кредит на квартиру под 7% стал доступен ветеранам войны и членам их семей; участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны; членов семьи погибших военных; внутренне перемещенных лиц, а также для всех украинцев, не имеющих собственного жилья.
"В планах правительства на 2024 год выдать 12 тысяч жилищных кредитов, в 2025 году - 23 тысячи на общую сумму 56,6 млрд грн. Для этого Минэкономики вместе с "Укрфинжиллом" и банками-партнерами работают над тем, чтобы сделать программу "єОселю" максимально доступной для широкого круга граждан, расширив возможности для кредитования объектов недвижимости, отныне заемщики уже могут покупать не только квартиры в многоквартирных домах, но и частные дома или таунхаусы», - подчеркнула Первый вице-премьер-министр.